Mới mua iPhone 17, nhiều người gặp sự cố Wi-Fi khó hiểu

Một số người dùng iPhone 17 đã phản ánh về vấn đề kết nối Wi-Fi trên một số mẫu iPhone 17. Theo thông tin từ người dùng, iPhone 17 thỉnh thoảng bị mất kết nối Wi-Fi, đặc biệt khi thiết bị ở trạng thái khóa hoặc mở khóa.

Trong khi một số người cho biết kết nối sẽ tự thiết lập lại sau vài giây, điều này đã gây khó khăn cho việc sử dụng AirPlay và CarPlay. Đáng chú ý, nhiều người khẳng định sự chỉ xảy ra khi họ đeo Apple Watch, khiến một số người nghi ngờ rằng đồng hồ thông minh này có thể liên quan đến lỗi. Tuy nhiên, không có mẫu Apple Watch nào cụ thể được xác định là nguyên nhân gây ra sự cố.

Sự cố này chủ yếu ảnh hưởng đến iPhone 17 tiêu chuẩn, nhưng cũng có một số báo cáo liên quan đến iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Trước đó, người dùng cũng đã gặp phải vấn đề mất kết nối di động, cùng với một lỗi hiếm gặp trên một số bức ảnh. Điều này cho thấy iPhone 17 vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong giai đoạn đầu.

Dù vậy, một số người dùng đã được thông báo rằng vấn đề đã được chuyển đến các kỹ sư của Apple. Hơn nữa, một số người cho biết sự cố này không xuất hiện trên phiên bản iOS 26.1 (đang trong giai đoạn beta), cho thấy có khả năng bản sửa lỗi sẽ sớm được phát hành.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là sự cố này không ảnh hưởng đến tất cả người dùng CarPlay, iPhone 17 và Apple Watch, cho thấy đây có thể là vấn đề phần mềm dễ dàng khắc phục qua các bản cập nhật.

Mặc dù việc gặp lỗi khi mua một chiếc iPhone mới là điều không ai mong muốn, nhưng mọi người cần hiểu rằng việc phát triển phần mềm và phần cứng là một quá trình phức tạp. Hy vọng rằng Apple sẽ nhanh chóng khắc phục những bất tiện này để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn