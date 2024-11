Huyện Con Cuông thu hút nhiều dự án đầu tư tiềm năng

Thông tin từ Thường trực Huyện ủy Con Cuông cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, địa phương đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư 2 dự án, gồm: Dự án khu chế biến lâm sản, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phương Đông làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 74 tỷ đồng; Dự án Khu chế biến vật liệu xây dựng, do Công ty cổ phần Thương mại và Chế biến vật liệu xây dựng Tân Thành 6 Nghệ An làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng.

Nhà máy may Minh Anh đang tạo việc làm cho 1.000 lao động cho người dân huyện Con Cuông. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho rằng: Công tác thu hút đầu tư luôn được Thường trực Huyện ủy quan tâm, vào cuộc một cách quyết liệt. Cả hai dự án nói trên sẽ tạo động lực cho huyện phát triển kinh tế. Trong đó, dự án khu chế biến lâm sản sẽ khai thác tiềm năng rừng nguyên liệu của địa phương, bởi Con Cuông có diện tích rừng keo 12.000ha. Nhà máy chế biến vật liệu xây dựng đi vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn vật liệu cho địa phương và các huyện miền núi.

Ngoài ra còn có một số dự án đang được phía doanh nghiệp khảo sát, hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư, đó là: Tập đoàn Du lịch sinh thái A-B đầu tư du lịch sinh thái tại Con Cuông và Tập đoàn Dược liệu Đông Á đầu tư dược liệu của Con Cuông.

Hiện nay, huyện cũng đang thu hút dự án đào tạo, sát hạch xe ô tô.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Hoài An và đoàn công tác Báo Nghệ An gặp gỡ, trao đổi với công nhân may của Công ty may Minh Anh đóng trên địa bàn xã Chi Khê. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước đó, huyện Con Cuông đã thu hút thành công dự án khách sạn Mường Thanh - Con Cuông, tạo điểm nhấn cho khách du lịch mỗi khi đến với địa phương và dự án may mặc của Công ty may Minh Anh Nghệ An đang tạo việc làm tại chỗ cho 1.000 lao động. Tới đây, Công ty may Minh Anh sẽ đầu tư xây dựng thêm nhà máy trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 người, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Nguồn tin: concuong.nghean.gov.vn