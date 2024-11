Thu hồi 228.399 m2 đất tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi 228.399,1 m2 đất tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (thuộc phần diện tích đất giữ lại tiếp tục sử dụng theo phương án sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/6/2019) do Công ty Cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An đang quản lý, sử dụng để bàn giao về huyện Con Cuông quản lý, sử dụng theo quy định.

Lý do thu hồi: Sau khi rà soát quỹ đất, Công ty Cổ phần tổng Công ty chè Nghệ An đang quản lý, sử dụng, Công ty không có nhu cầu sử dụng và có Văn bản trả lại đất bàn giao về địa phương quản lý do không còn nhu cầu sử dụng. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 333/2024/BĐĐC/VPĐK được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác nhận ngày 11/10/2024.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa cho UBND huyện Con Cuông để quản lý, đưa vào sử dụng theo quy định và quy hoạch được duyệt; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Con Cuông tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập phương án sử dụng đất đối với diện tích trên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An chấp hành quyết định thu hồi đất; thanh lý hợp đồng đối với các trường hợp nhận giao khoán theo quy định; thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn