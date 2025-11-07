TP Huế chính thức kết thúc đợt mưa lũ lịch sử kéo dài 23 ngày vừa qua - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 7-11, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, cho biết một tin mừng đó là Huế chính thức kết thúc đợt mưa lũ lịch sử kéo dài 23 ngày vừa qua.

Theo đó đợt mưa lũ vừa qua kéo dài từ ngày 15-10 đến hết 6-11, với 3 trận lũ lịch sử quét qua thành phố Huế cùng nhiều kỷ lục khi mực nước sông Hương có lúc đạt đỉnh ở mức 5,05m (chỉ thua đỉnh lũ lịch sử vào năm 1999 ở mức 5,81m, lúc này chưa có hồ thủy lợi Tả Trạch phía thượng nguồn con sông).

Còn ở sông Bồ đã ghi nhận đỉnh lũ lịch sử cao nhất từ trước đến nay với 5,27m.

Trong đợt này, có thời điểm lượng mưa ở Huế đo được ở Bạch Mã hơn 1.700mm/ngày, cao nhất lịch sử Việt Nam.

Gần một tháng mưa lũ, ở Huế có 15 người chết, 1 người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập, hệ thống đường sá bị lũ nhấn chìm, sạt lở nhiều tuyến đường quan trọng ở vùng núi gây hư hại cơ sở hạ tầng.

Hệ thống di tích cố đô Huế bị ngập nặng, một đoạn tường thành thuộc di tích Đại Nội Huế dài 15m bị lũ xô sập.

Sau nhiều ngày mưa lũ liên tục, đến hôm nay Huế chính thức kết thúc đợt mưa lũ lịch sử kéo dài trong 23 ngày.

Nhiều khu dân cư ở Huế 3 lần chìm trong nước lũ - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông Hùng, trong một tuần tới thời tiết ở Huế sẽ tương đối đẹp, ít có khả năng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Đây là khoảng thời gian thích hợp để người dân Huế dọn dẹp nhà cửa, đường sá, các hồ thủy điện, thủy lợi ở Huế có sự tính toán để hạ thấp mực nước lòng hồ.

Ông Hùng cũng nói rõ đây chỉ mới kết thúc đợt mưa lũ lịch sử, chứ chưa phải kết thúc hoàn toàn mùa mưa lũ ở Huế. Hiện nay nhiều vùng thấp trũng ở Huế như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu… vẫn đang còn ngập lụt.

"Hiện nay thời tiết vô cùng thất thường do biến đổi khí hậu nên người dân cần cảnh giác, bám sát các bản tin dự báo thời tiết chính thống của các cấp có thẩm quyền để có sự chuẩn bị cho đợt mưa lũ tiếp theo", ông Hùng nói.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ