Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế sau 3 ngày ách tắc

Đường sắt Bắc - Nam qua TP Huế đã được nối thông trở lại vào sáng 31-10 - Ảnh: VNR

Từ 16h ngày 27-10, đoạn đường sắt Bắc - Nam qua TP Huế bị nước lụt dâng ngập quá đỉnh ray từ 15 - 20cm, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa đường, tạm dừng chạy tàu.

Cùng thời điểm, mực nước sông Hương dâng sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách đáy dầm 10cm.

Để bảo vệ cầu, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ trên hai cầu nhằm chống nguy cơ lũ cuốn trôi cầu.

Lúc 10h ngày 29-10, khi nước sông Hương xuống cách đáy dầm cầu 1,2m, công ty đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế.

Tuy nhiên chỉ 8 tiếng sau, lũ sông Hương lên trở lại, chỉ cách đáy dầm 4cm, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên lại phải điều hai đoàn tàu chở đá trở lại cầu Bạch Hổ và Dã Viên.

Do nước lũ trên sông Hương giảm, từ 10h30 ngày 30-10, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã kéo hai đoàn tàu chở đá khỏi cầu đường sắt Bạch Hổ và cầu đường sắt Dã Viên về ga Huế.

Ngoài uy hiếp hai cầu đường sắt, nước lũ còn cuốn trôi đá, làm trơ ray, mất ổn định nền đường nhiều đoạn đường sắt qua Huế.

Khi nước rút dần, trong đêm 30-10, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã tăng ca, làm việc xuyên đêm để sửa chữa, gia cố, kiểm tra độ ổn định nền ray nhằm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sớm nhất.

Đến rạng sáng 31-10, mực nước đã rút xuống dưới nền đá đường sắt. Từ 5h sáng 31-10, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế. Tàu được khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 5km/h qua những vị trí đường vừa được khôi phục.

Lúc 6h30, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền được lệnh chạy vào ga Văn Xá để thử đường và bổ sung đá vào các vị trí bị trôi, hỏng nền đường.

Sau 3 ngày bị ách tắc, toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của lịch trình điều chỉnh trước đó.

Trong thời gian tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế bị chia cắt, ngành đường sắt đã hủy hàng chục chuyến tàu khách, tàu hàng.

Đồng thời ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải tải gần 4.600 hành khách bằng ô tô từ ga Hương Thủy đến ga Đông Hà và ngược lại. Trong thời gian tàu dừng chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ miễn phí các suất ăn và nước uống.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ