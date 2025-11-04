Đại nội Huế bị lũ xô sập cả mảng tường dài 15m

Một mảng tường thành phía Bắc của di tích Đại Nội Huế bị lũ xô sập - Ảnh: NHẬT LINH

Sau lũ, một đoạn tường thành phía Bắc của di tích Đại nội Huế, dài khoảng 15m, cao khoảng 4m bị đổ sập, vương vãi gạch vồ, nên dưới chân đoạn tường vẫn còn ngâm nước lũ.

Bên trên mảng tường đổ vỡ là rác thải còn sót lại do nước lũ tràn qua. Dù bức tường thành bị sụp đổ nhưng bên dưới nhiều viên gạch vồ có tuổi đời cả trăm năm vẫn còn nguyên vẹn.

Mảng tường này nằm ở đoạn thành song song với đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân, TP Huế).

Theo nhân viên bảo vệ Đại Nội Huế, sự việc xảy ra vào đêm 2-11. Lúc đó trận lũ thứ 3 quét qua TP Huế trong vòng 1 tuần bắt đầu dâng cao.

Đoạn tường thành của Đại Nội này ngày thường đã xuống cấp theo thời gian và nay chịu mưa lũ suốt cả tuần qua. Nước lũ dâng lên khiến tường thành không chịu nổi sức ép, đổ sập xuống.

Đoạn tường thành Đại Nội Huế bị sập dài khoảnh 15m, cao khoảng 4m - Ảnh: NHẬT LINH

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã giăng dây cảnh báo, cấm du khách và người dân đến gần khu vực xảy ra sự cố vì nguy cơ tường thành có thể tiếp tục đổ sập.

Theo báo cáo của UBND TP Huế, trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua, khu vực Đại Nội có thời điểm ngập từ 0,3 - 0,5m, nhiều công trình khác như lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức ngập sâu từ 1 - 1,7m. Lầu Tàng Thơ - nơi lưu trữ tư liệu quý - cũng bị ngập hơn 1m.

Trong chuyến thăm, kiểm tra tình hình mưa lũ ở Huế, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã yêu cầu Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế rà soát toàn bộ các hạng mục di tích dễ tổn thương do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đại Nội Huế là công trình đặc biệt Theo cuốn "Kinh thành Huế" của nhà nghiên cứu Phan Thuận An, Đại Nội Huế được khởi công dưới thời vua Gia Long từ năm 1805, hoàn thành dưới triều vua Minh Mạng vào năm 1832, sau gần 30 năm xây dựng. Đây là công trình kiến trúc lớn nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, quy tụ sức người và của để xây dựng. Đại Nội Huế được xây dựng theo kiến trúc Vauban, kết hợp với sự sáng tạo của các kiến trúc sư Việt Nam, là công trình đặc biệt, nằm trong Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Cận cảnh đoạn tường thành Đại Nội Huế bị lũ xô sập - Ảnh: NHẬT LINH

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã giăng dây cảnh báo, cấm du khách và người dân đến gần khu vực đoạn tường thành đổ sập vì nguy cơ sập tường thành vẫn còn có thể xảy ra - Ảnh: NHẬT LINH

Rác còn vương vãi trên đóng gạch vồ của đoạn tường thành đổ sập - Ảnh: NHẬT LINH

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã yêu cầu TP Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế rà soát toàn bộ các hạng mục di tích dễ tổn thương do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn, thích ứng biến đổi khí hậu - Ảnh: NHẬT LINH

Tác giả: Nhật Linh - Bảo Phú

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ