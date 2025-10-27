Hot girl Nghệ An khoe ảnh cưới

Tối 26/10, Nguyễn Ngọc Nữ, hot girl quê Nghệ An, đăng bộ ảnh cưới ngọt ngào bên vị hôn phu cùng dòng cảm xúc: "Yêu đủ rồi... cưới thôi". Trước đó ít ngày, người đẹp sinh năm 1994 gây bất ngờ khi khoe ảnh đi đăng ký kết hôn. Những người theo dõi bày tỏ ngỡ ngàng bởi cô mới công khai hẹn hò vào ngày 2/9.
Chồng của Ngọc Nữ là Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990), làm việc trong ngành y tế. Cô tiết lộ gặp và quen nhau trong một lần đến khám đúng nơi anh làm việc.
Dù mới hẹn hò ít tháng, cô cho biết quyết định kết hôn của cả hai không phải bồng bột nhất thời mà vì cảm thấy đối phương "là một nửa" của mình.
Trong một concept ảnh cưới, Ngọc Nữ diện chiếc váy cúp ngực, dáng đuôi cá. Thân váy đính kết những viên đá lấp lánh, tôn lên vóc dáng của người đẹp từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Ngày 26/10, trên trang cá nhân, Huy Hoàng chia sẻ về niềm vui sắp kết hôn. "Với tôi, em là vợ tôi. Chính thức chức danh 'vợ' về pháp luật và tình cảm trọn vẹn. Và tôi bắt đầu học làm chồng. Chúng tôi đều phải học", anh viết.
Thông tin Ngọc Nữ kết hôn khiến những người yêu mến cô từ lâu không khỏi bất ngờ, bởi suốt nhiều năm, cô khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô lần đầu đăng ảnh nửa kia là vào dịp lễ 2/9. Kể từ đó, cô và chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Nguyễn Ngọc Nữ nổi tiếng trên mạng khi làm PG trao giải tại cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017. Không lâu sau, hot girl quê Nghệ An ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2017 và giành giải Gương mặt đẹp nhất. Năm 2018, cô trở lại cuộc thi và được đánh giá là thí sinh nhiều tiềm năng, song lại sớm quyết định rút lui. Cô hiện tai kinh doanh thương hiệu thời trang, trang sức, có shop chuyên về nến thơm và một tiệm hoa tại Hà Nội.
