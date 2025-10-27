Hot girl Nghệ An khoe ảnh cưới

Nguyễn Ngọc Nữ nổi tiếng trên mạng khi làm PG trao giải tại cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017. Không lâu sau, hot girl quê Nghệ An ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2017 và giành giải Gương mặt đẹp nhất. Năm 2018, cô trở lại cuộc thi và được đánh giá là thí sinh nhiều tiềm năng, song lại sớm quyết định rút lui. Cô hiện tai kinh doanh thương hiệu thời trang, trang sức, có shop chuyên về nến thơm và một tiệm hoa tại Hà Nội.