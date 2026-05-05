'Hot girl cổ vũ' từng nổi đình đám dù chỉ lộ nửa mặt, giờ ra sao?

Năm 2021, Woo Soo Han (sinh năm 2001) là hoạt náo viên của đội bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc LG Twins và đội bóng rổ DB Promy. Thời điểm đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt náo viên như Woo phải đeo khẩu trang khi biểu diễn. Tuy nhiên, lớp khẩu trang không thể che giấu vẻ đẹp như idol của Woo Soo Han - yếu tố giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Loạt ảnh của Woo được lan truyền trên nhiều diễn đàn xứ kim chi và nhận về vô số lời khen, đặc biệt "gây thương nhớ" với đôi mắt biết cười, theo Koreaboo. Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu thân hình thon gọn, động tác biểu diễn dứt khoát, nhiều năng lượng.
Đến khi các hoạt động xã hội trở lại bình thường, sức hút của Woo chưa giảm nhiệt, thậm chí cô trở nên nổi tiếng hơn khi hoàn toàn lộ mặt. Các bài đăng của nữ hoạt náo viên luôn nhận hàng chục nghìn lượt tương tác, đồng thời giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng.
Sau 5 năm nổi tiếng, Woo hiện vẫn duy trì công việc hoạt náo viên, hoạt động trực thuộc công ty Bliss Cheerleading, cổ vũ cho đội bóng chày Hanhwa Eagles, câu lạc bộ bóng đá Gimpo FC. Cô thậm chí vươn ra quốc tế khi gia nhập đội cổ động của Rakuten Monkeys - một đội bóng chày chuyên nghiệp tại Đài Loan, Trung Quốc.
Nhiều người theo dõi nhận xét khác với vẻ dễ thương ngày trước, Woo hiện tại có phần gợi cảm hơn, theo đuổi đa dạng phong cách thời trang. Trang Instagram cá nhân của cô hiện có 185.000 follow, bên cạnh kênh YouTube 36.000 người đăng ký, nơi cô chia sẻ về phong cách sống.
Khi không cổ vũ cho các vận động viên và khán giả, Woo là một fan Kpop chính hiệu, thường xuyên tham dự các sự kiện âm nhạc, trong đó có concert gần đây của G-Dragon. Cô cũng gây thích thú khi từng chia sẻ hình ảnh thân thiết với nữ ca sĩ Chuu trong một trận đấu của Hanhwa Eagles năm 2023.
Cô gái 25 tuổi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng công khai có bạn trai. Các kênh mạng xã hội của cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh về công việc, khoảnh khắc đời thường bên bạn bè, gia đình.
Tác giả: Mai An
Nguồn tin: znews.vn