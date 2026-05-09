Mẹ chồng "nhà người ta": Coi dâu là "kim cương", xóa bỏ áp lực việc nhà

Chị Phan Thu Lý và con dâu gen Z

Trong ký ức của nhiều người, ngày đầu về làm dâu thường gắn liền với sự rụt rè, những ánh nhìn dò xét và nỗi lo về việc "giữ kẽ" trong nếp ăn nếp ở. Trang - cô gái sinh năm 2002 - cũng không ngoại lệ. Bước chân vào một gia đình mới khi tuổi đời còn rất trẻ, Trang mang theo cả một "bầu trời" lo âu vì trước đây vốn chẳng mấy khi phải chạm tay vào việc nội trợ. Thế nhưng, cánh cửa nhà chị Phan Thu Lý mở ra không phải để đón một "người giúp việc mới", mà để chào đón một người con gái với nhiều yêu thương.

Thay vì những yêu cầu khắt khe về công dung ngôn hạnh, chị Lý đón dâu bằng một lời khẳng định nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng: "Con không phải lo, không biết làm gì thì mẹ sẽ dạy. Mẹ dạy được hai đứa con trai của mẹ biết nấu ăn thì mẹ cũng dạy được con". Câu nói ấy giống như một cái chạm tay vỗ về, giúp nàng dâu trẻ trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng.

Sự tinh tế của chị Lý không chỉ dừng lại ở lời nói. Chị không nhìn vào những gì Trang chưa biết, mà tập trung vào những gì con có thể làm tốt. Thấy con thái thịt thuần thục, chị khen ngợi ngay để tiếp thêm tự tin. Và khi món thịt kho tàu - món "tủ" của Trang - được dọn ra, chị không tiếc lời tán thưởng đó là món "ngon bất bại" giúp con lấy lòng cả gia đình chồng. Trong gian bếp ấy, người ta không thấy bóng dáng của một "bà mẹ chồng" quyền uy, chỉ thấy một người mẹ đang nhẹ nhàng chỉ bảo, chuyện trò vui vẻ với cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu.

Có lần, Trang lóng ngóng nấu món canh tôm nhưng mãi không thấy nổi gạch như mẹ chồng vẫn làm. Sự bối rối của cô gái trẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Hiểu thấu tâm lý ấy, chị Lý tìm cách "giải vây" bằng một lý do đầy thấu cảm: "Con nấu thế này là ngon rồi, không nổi gạch tôm vì tôm hôm nay là loại khác". Câu nói của mẹ chồng khiến Trang cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sự hiện đại của chị Lý còn nằm ở cách chị tôn trọng nhịp sống cá nhân của con. Chị không bắt dâu phải dậy sớm "cung phụng" bữa sáng theo nếp cũ. Chị chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình bằng những ly sinh tố công thức riêng và luôn làm sẵn một phần cho con dâu. Thông điệp của chị rất rõ ràng: "Nếu con thích ăn sáng kiểu của mẹ thì không cần dậy sớm, cứ ngủ thoải mái, lúc nào thích dậy thì dậy". Sự tự do này là một "đặc ân" hiếm hoi trong những nếp nhà truyền thống, nhưng lại là điều hiển nhiên dưới góc nhìn của một bà mẹ chồng tâm lý.

Con dâu cũng là "kim cương" nhà người ta

Triết lý sống của chị Lý rất văn minh, hiện đại: "Tôi không lấy con dâu về để dọn dẹp, phục vụ nhà chồng". Ở tầng 6 - không gian chung của gia đình - nếp sinh hoạt vẫn được giữ nguyên như trước khi có dâu. Việc lau dọn, quán xuyến vẫn là trách nhiệm chung của cả nhà chứ không mặc định đổ dồn lên vai cô dâu mới.

Sự công bằng trong gia đình chị Lý là một điều "xa xỉ" trong mắt nhiều người, nhưng lại cực kỳ tự nhiên trong thế giới của chị. Bữa trưa vẫn do con trai thứ hai đảm nhận, bữa tối chị và Trang cùng vào bếp để có thời gian bầu bạn. Và điều thú vị nhất thường diễn ra sau bữa ăn: Trong khi hai người phụ nữ thong thả ngồi chuyện trò, tâm sự thì việc rửa bát lại là phần của con trai cả - chồng của Trang. Chị Lý đã tạo ra một hệ sinh thái gia đình mà ở đó, sự yêu thương được đo bằng sự san sẻ, chứ không phải bằng danh sách các công việc không tên.

Từng là người may mắn không phải chịu cảnh "làm dâu" hà khắc trước đây, chị Lý muốn mang sự may mắn đó tặng lại cho con dâu mình. Chị trở thành đồng minh của Trang trong mọi chuyện, từ việc cùng nhau nhâm nhi những món ăn vặt mà cánh đàn ông trong nhà không thích, đến việc trở thành "lá chắn" bảo vệ con trước những định kiến cũ.

Khi thấy Trang nhắn tin cho mẹ đẻ, biết bà thông gia vẫn đang nơm nớp lo con gái vụng về sẽ bị nhà chồng soi xét, chị Lý đã lập tức gọi điện trấn an. Chị khẳng định chắc nịch với bà thông gia: "Con Trang giờ là con gái tôi, không biết làm gì tôi sẽ bảo. Bà cũng không phải lo gia đình chồng khó tính". Sự bảo bọc ấy không chỉ dành cho Trang, mà còn là sự thấu cảm giữa những người mẹ với nhau.

Ngay cả cách xưng hô của mẹ chồng và con dâu cũng thật gần gũi. Chị Lý dặn con đừng buồn nếu mẹ có buột miệng gọi "mày", bởi đó là tiếng gọi của sự thân thiết, như cách chị vẫn gọi hai đứa con trai mình. Giữa họ, không có khoảng cách mà chỉ có tình thân ríu rít dưới một mái nhà.

Quan điểm rất hiện đại của chị Lý là: "Nhiều bà mẹ chồng chỉ coi con mình là vàng, là kim cương, mà không coi con dâu là gì. Tôi quan niệm, con dâu cũng là vàng, là kim cương nhà họ. Vì thế, mình phải yêu thương, trân trọng con dâu như con mình". Chính với quan điểm ấy mà ở trong gia đình chị Lý, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất vui vẻ, êm ấm.

Tác giả: N.Minh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn