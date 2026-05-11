Anh trai bật khóc vì thương em gái đi lấy chồng

Anh trai khóc nghẹn trước ngày em gái về nhà chồng Khoảnh khắc người anh trai liên tục rơi nước mắt dặn dò em trước ngày về nhà chồng gây xúc động.

Mới đây, clip ghi lại cảnh anh trai ngồi tâm sự với em gái trong đêm trước ngày em đi lấy chồng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Vừa nói, người anh vừa lấy tay liên tục lau nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Phương Linh (quê Ninh Bình) cho biết cô và anh trai tên Duy Hưng cách nhau 3 tuổi. Khoảnh khắc trong đoạn video được quay vào tối 24/2, trước ngày diễn ra hôn lễ.

"Hôm đó, hai anh em mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau sau một thời gian dài. Anh bảo mọi thứ diễn ra nhanh quá, thương em vì còn ít tuổi, trước giờ được bố mẹ và gia đình che chở, giờ phải tự lo cho cuộc sống mới", Linh tâm sự.

Linh cho biết do cách nhau ít tuổi, hai anh em khá thân thiết. Ngày bé trêu nhau suốt nhưng khi có chuyện, anh trai luôn là người đầu tiên bảo vệ em gái.

Linh và anh trai Duy Hưng.

Điều khiến Linh xúc động nhất là dù ít nói, anh trai lại âm thầm quán xuyến toàn bộ công việc cưới hỏi để em gái không phải lo nghĩ.

"Anh chỉ bảo rằng hôm cưới cứ làm cô dâu đẹp nhất thôi, còn lại để anh lo. Anh còn dặn dò chồng tôi: ‘Nếu em gái anh có gì chưa phải hay làm gì chưa đúng thì đừng đánh hay làm đau nó. Lúc đó hãy gọi anh để anh bảo lại em gái anh. Anh nhìn nó lớn lên từ bé đến lúc đi lấy chồng nên thương nó lắm’", Linh trải lòng.

Trước đây, khi Linh công khai chuyện tình cảm với chồng hiện tại là bộ đội, anh trai luôn nhắc em gái phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống hôn nhân. Sau đám cưới, chồng Linh cũng thân thiết với anh vợ, mỗi lần được nghỉ phép đều được anh trai gọi về nhà ngoại ăn cơm, trò chuyện.

Gia đình anh trai chụp ảnh cùng vợ chồng Linh trong ngày cưới.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn