'Hot girl bắn cung' và bạn trai dự SEA Games 2025

Đỗ Thị Ánh Nguyệt gây chú ý nhờ chuyện tình với bạn trai Lê Đức Phát. Ảnh: Đỗ Thị Ánh Nguyệt/FB.

Chiều 28/11, Cục TDTT Việt Nam công bố danh sách toàn bộ đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 2025. Danh sách này bao gồm “cặp đôi vàng” của làng thể thao Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Lê Đức Phát.

Trong khi Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) thi đấu ở bộ môn bắn cung, Lê Đức Phát (sinh năm 1998) lại tranh tài với môn cầu lông. Cặp đôi được kỳ vọng mang về thành tích tốt cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Hồi giữa tháng 8, Ánh Nguyệt mới đăng tải bộ ảnh kỉ niệm một năm yêu của bộ đôi lên mạng xã hội. “1 năm yêu nhau, trình cãi nhau lên level max nhưng trình làm hòa cũng đỉnh luôn”, cô hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.

Vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt sở hữu biệt danh “hot girl bắn cung”, được biết đến nhiều hơn sau khi tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024. Cô gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài tươi trẻ, phong cách ăn mặc năng động, ấn tượng. Sau khi trở về từ Olympic, Ánh Nguyệt tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ chuyện tình đẹp với vận động viên cầu lông Lê Đức Phát.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Lê Đức phát có hơn 1 năm đồng hành.

Cả 2 đều tham gia Thế vận hội Paris năm ngoái, được “chọn mặt gửi vàng” cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngày 19/9/2024, cặp đôi chính thức đăng tải dòng trạng thái công khai hẹn hò trên trang cá nhân. Cả 2 nhận về nhiều lời chúc mừng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Đến nay, 2 vận động viên đã hẹn hò hơn một năm, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc lên mạng xã hội. Đều hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Đức Phát và Ánh Nguyệt luôn ủng hộ sự nghiệp thi đấu của đối phương.

Ngay sau khi công khai bên nhau, Ánh Nguyệt lập tức chia sẻ khoảnh khắc đi cổ vũ nửa kia thi đấu, tiếp sức cho đối phương. Bạn bè cũng để lại bình luận giục cặp đôi tổ chức đám cưới, cho thấy sự ủng hộ từ những người xung quanh đối với chuyện tình đẹp của làng thể thao.

Tháng 10 năm ngoái, Ánh Nguyệt đăng tải hình ảnh tổng kết thành tích đạt được trong cả năm. Bên cạnh ảnh chụp huy chương, bằng khen, cô cũng chia sẻ khoảnh khắc có bạn trai đồng hành. Cụ thể, Đức Phát đứng bên cạnh, cầm giấy khen cho nửa kia, thể hiện niềm tự hào trước thành tích ấn tượng của bạn gái. Có thể thấy, anh luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng, đồng hành với nữ cung thủ qua các cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp thể thao.

Có người yêu là cung thủ, Lê Đức Phát cũng thử sức với bộ môn này. Đỗ Thị Ánh Nguyệt đăng tải hình ảnh cùng bạn trai luyện tập bắn cung lên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm. Dưới bức hình, cô chú thích: “Cho cầu lông đi thử bắn cung”. Ở phần bình luận, Đức Phát cũng chia sẻ cảm nghĩ hài hước khi lần đầu thử sức với bộ môn của bạn gái. “Cũng dễ dễ”, anh viết. Khoảnh khắc đồng hành, sát cánh này nhận về lượt tương tác lớn.

Cặp đôi bên nhau trong nhiều dịp lễ hội, tận hưởng Giáng sinh, đón năm mới ấm áp bên nhau. Ánh Nguyệt thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cùng ăn tối, đi xem phim, mua sắm và luyện tập cùng nửa kia. Cả 2 cũng duy trì thói quen tặng quà cho đối phương.

Vào các dịp đặc biệt mang tính chất cá nhân, bộ đôi cũng thu xếp công việc để ở bên nhau. Trong ngày sinh nhật của Ánh Nguyệt hồi tháng 1, Lê Đức Phát ở cạnh, dành cho nửa kia những lời chúc tốt đẹp. “Tuổi mới thật vui vẻ, hạnh phúc, tập luyện thi đấu thật tốt và tất cả những điều ước của em sẽ thành hiện thực nha”, anh viết.

Đến ngày sinh nhật của Đức Phát vào đầu tháng 2, Ánh Nguyệt cũng xuất hiện bên cạnh đối phương, tặng bánh và bày tỏ tình cảm. Chuyện tình đẹp trong làng thể thao này đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: znews.vn