Hong Kong (Trung Quốc) cam kết hoàn tất điều tra vụ cháy trong vòng 9 tháng

Lãnh đạo chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu (John Lee) ngày 12/12 cho biết, Hong Kong sẽ tìm cách hoàn tất cuộc điều tra độc lập về vụ hỏa hoạn xảy ra ở quận Tai Po mới đây, khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, trong vòng 9 tháng.

Một góc tòa nhà của khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong sau vụ hỏa hoạn chết người, ngày 29/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo ông Lý Gia Siêu, chính quyền đã thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ hỏa hoạn bùng phát ở quận Tai Po và bổ nhiệm Thẩm phán David Lok, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, làm người đứng đầu ủy ban. Ủy ban độc lập sẽ có nhiệm vụ điều tra xem liệu có vấn đề mang tính hệ thống trong ngành xây dựng, xung đột lợi ích hay không cũng như xác định có hay không hành vi dàn xếp đấu thầu trong lĩnh vực này.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: vov.vn

