Hong Kong (Trung Quốc) cam kết hoàn tất điều tra vụ cháy trong vòng 9 tháng

Một góc tòa nhà của khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong sau vụ hỏa hoạn chết người, ngày 29/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo ông Lý Gia Siêu, chính quyền đã thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ hỏa hoạn bùng phát ở quận Tai Po và bổ nhiệm Thẩm phán David Lok, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, làm người đứng đầu ủy ban. Ủy ban độc lập sẽ có nhiệm vụ điều tra xem liệu có vấn đề mang tính hệ thống trong ngành xây dựng, xung đột lợi ích hay không cũng như xác định có hay không hành vi dàn xếp đấu thầu trong lĩnh vực này.

