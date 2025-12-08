Đám cưới xa hoa, hoành tráng của tỉ phú Ấn Độ được tổ chức trong 7 ngày ở Phú Quốc

Đám cưới một cặp đôi tỉ phú Ấn Độ có độ xa hoa bậc nhất được tổ chức ở Phú Quốc - Ảnh: MINH HOÀNG

Chiều 7-12, một lãnh đạo Sở Du lịch An Giang xác nhận đám cưới của một cặp đôi người Ấn Độ vừa tổ chức liên tục 7 ngày hoành tráng ở quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - hội nghị tại khu vực bắc đảo Phú Quốc.

Theo thông tin từ Vingroup Phú Quốc, đây được xem là đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ có quy mô lớn nhất được tổ chức ở Phú Quốc không chỉ bởi ngân sách mà còn ở cách "thiết kế điểm đến", gồm: thuê trọn khu resort 5 sao quy mô lớn tại Phú Quốc; sử dụng toàn bộ bãi biển riêng, trung tâm hội nghị và hồ bơi ngoài trời.

Đồng thời, đám cưới sử dụng quảng trường thuộc khu vui chơi giải trí VinWonders Phú Quốc và toàn bộ phân khu tinh hoa ven biển.

Lễ cưới Ấn Độ này đặc biệt được triển khai song song tại 5 không gian. Mỗi không gian mang một concept trang trí riêng biệt, được đầu tư và thi công độc lập, với tổng chi phí trang trí set-up ước tính hơn 2 triệu USD.

Đám cưới Ấn Độ được tổ chức riêng biệt, đậm nét văn hóa truyền thống của nước bạn

Không gian biểu diễn nghệ thuật phục vụ đám cưới tỉ phú Ấn Độ hoành tráng

Các concept được thiết kế theo dạng hội hè miên man, chuyển đổi không gian liên tục từ nghi lễ trang trọng đến các buổi gala thân mật

Trong 7 ngày diễn ra lễ cưới, khoảng 1.131 khách mời từ Ấn Độ đã đến dự và được tổ chức như một siêu sự kiện quốc tế hơn là một lễ cưới riêng tư.

Các concept được thiết kế theo dạng multi-day celebration, chuyển đổi không gian liên tục từ nghi lễ trang trọng, tiệc chủ đề ngoài trời, trình diễn nghệ thuật đến các buổi gala thân mật, với mức độ cá nhân hóa gần như tuyệt đối.

Giới chuyên môn nhận định, lễ cưới là mô hình "destination wedding" ở cấp độ cao nhất, nơi toàn bộ điểm đến được thiết kế, vận hành riêng cho một gia đình, theo tiêu chuẩn của giới tinh hoa toàn cầu.

Các khách mời tới Phú Quốc bằng 4 chuyến charter khứ hồi bằng máy bay lớn; 8 chuyên cơ riêng dành cho gia đình và khách VIP, quy tụ nhiều quan chức và giới tỉ phú, 40 nghệ sĩ hàng đầu được mời về trình diễn riêng.

Sự kiện diễn ra đúng giai đoạn cao điểm du lịch cuối năm. Nhân sự ngành dịch vụ cực kỳ khan hiếm nhưng đơn vị huy động hết nguồn nhân lực để phục vụ trọn vẹn.

Sở Du lịch An Giang cho biết Phú Quốc đang là điểm đến du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách quốc tế vui chơi, trong đó có nhiều cặp đôi tỉ phú Ấn Độ đến tổ chức đám cưới để cảm nhận không khí lãng mạn, ghi lại khoảnh khắc đẹp bên cảnh biển rừng Phú Quốc. Trong năm 2025, Phú Quốc ước đón hơn 147.000 lượt khách Ấn Độ đến vui chơi, du lịch.

Khoảng 1.131 khách mời đến dự tiệc đám cưới tỉ phú Ấn Độ ở Phú Quốc

Các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng về phục vụ đám cưới Ấn Độ

Bãi biển được trang trí công phu, đẹp mắt phục vụ đám cưới Ấn Độ

Tác giả: Chí Công

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ