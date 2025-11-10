Honda thu hồi hơn 400.000 xe Civic vì nguy cơ bánh xe có thể ‘văng ra khi đang chạy’

Logo trên một chiếc xe của hãng xe Honda - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Hill, đợt thu hồi tự nguyện này ảnh hưởng đến 406.000 xe Honda Civic - dòng xe sedan thể thao nổi tiếng của Honda - thuộc các đời từ 2016 đến 2021.

Theo hãng xe Honda, nguyên nhân xuất phát từ lỗi của nhà cung cấp linh kiện, có thể khiến ốc bánh xe bị lỏng và tách ra.

“Hậu quả là bánh xe có thể tách khỏi thân xe, làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc chấn thương”, hãng cho biết trong một thông cáo báo chí.

Honda cho biết chỉ một số lượng nhỏ xe, khoảng 3.276 chiếc, thực sự được lắp bánh xe có khả năng bị lỗi, nhưng hãng khuyến khích tất cả chủ xe Civic thuộc diện thu hồi mang xe đến đại lý Honda được ủy quyền để kiểm tra.

Nếu phát hiện vấn đề, đại lý sẽ thay thế bánh xe miễn phí cho khách hàng.

Honda cũng cho biết tính đến ngày 7-11, hãng chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi bánh xe này.

Chủ sở hữu Civic có thể kiểm tra xem xe mình có thuộc diện thu hồi hay không bằng cách truy cập trang web của Honda để được hỗ trợ.

Tác giả: Triều Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ