Honda Accord ngừng bán ở Việt Nam?

Trên trang chủ của mình, Honda Việt Nam vừa xóa mẫu sedan cỡ D - Honda Accord - khỏi danh mục sản phẩm ôtô. Các hạng mục về bảng giá, khuyến mại tháng vốn thường xuất hiện Accord nay cũng dần biến mất.

Động thái này được cho là đồng nghĩa với việc hãng tạm thời dừng bán mẫu xe. Hiện Honda vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin xác nhận nào liên quan đến mẫu sedan cỡ D. Tuy nhiên, việc Accord có thể bị ngừng bán là hoàn toàn dễ hiểu.

Đây luôn là mẫu sedan ghi nhận doanh số lọt nhóm thấp nhất thị trường xe Việt. Tổng lượng xe Accord bán ra thị trường trong năm 2025 chỉ đạt 42 chiếc, tương đương khoảng 3 xe/tháng.

Ở thời điểm mà phân khúc xe gầm thấp dần bão hòa, những mẫu sedan cỡ D như Honda Accord, Mazda6 hay Kia K5, Toyota Camry đều rơi vào thế khó. Trong số này, chỉ còn mỗi Toyota Camry ghi nhận sức bán tạm ổn để duy trì với doanh số năm 2025 đạt tổng 2.489 xe.

Honda Accord tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tại đất nước chùa vàng, Honda Accord thế hệ mới đã được giới thiệu với công nghệ hybrid. Nhiều khả năng trong tương lai, Accord nâng cấp sẽ sớm được quay lại với một tùy chọn động cơ mới.

Sự "biến mất" của Accord trên trang chủ Honda Việt Nam có lẽ không phải là dấu chấm hết, mà là một bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc trở lại phù hợp hơn. Trong bối cảnh làn sóng điện hóa đang quét qua mọi phân khúc, một chiếc Accord Hybrid với công nghệ e:HEV mới từ Thái Lan có thể là quân bài cuối cùng để Honda cứu vãn thị phần sedan hạng D vốn đang bị xe gầm cao và xe điện thu hẹp đáng kể.

