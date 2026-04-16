Hôn nhân của lứa cầu thủ U23 Thường Châu

Tối 14/4, Vũ Văn Thanh gây chú ý khi đăng ảnh cầu hôn bạn gái Trần Bích Hạnh. Nam cầu thủ chọn đúng ngày sinh nhật của mình để công khai, càng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Văn Thanh viết: "Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại". Đúng một năm trước, cặp đôi gây bất ngờ khi công khai hẹn hò trên trang cá nhân. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
Cầu thủ Phạm Đức Huy và nữ MC Mù Tạt (tên thật là Nguyễn Huyền Trang) vừa tổ chức đám cưới vào tối 22/3 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy quen nhau khi tham gia chung một chương trình thể thao. Cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024. Thời điểm đó, Đức Huy và nữ MC thỏa mái đăng tải khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Nam cầu thủ thường xuyên công khai ủng hộ vợ tại một số chương trình truyền hình. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999), em út của lứa U23 Thường Châu, cùng bà xã Đoàn Hải My đã kết hôn được 3 năm và có một bé trai. Trên mạng xã hội, cặp vợ chồng thường xuyên khoe ảnh gia đình tình cảm. Tuy nhiên, sau một tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng, hiện cả hai đã khóa phần bình luận trang cá nhân. Hải My vẫn có mặt trên khán đài cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và PVF-CAND tối 12/4. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
Chuyện tình của Nguyễn Công Phượng (sinh năm 1995) và vợ Tô Ngọc Viên Minh cũng thu hút nhiều sự chú ý. Anh giữ kín chuyện hẹn hò. Đến tận thời điểm nam cầu thủ kết hôn, người hâm mộ mới biết danh tính của nửa kia. Cả hai về chung nhà vào tháng 11/2020 và đón con trai đầu lòng vào năm 2021. Khác với các cầu thủ khác, Công Phượng không chia sẻ nhiều về chuyện gia đình, vợ con trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Công Phượng/Facebook.
Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1997) và bà xã Chu Thanh Huyền (sinh năm 2000) tổ chức hôn lễ hoành tráng vào năm 2024. Cả hai đón con đầu lòng vào cùng năm. Ngày 8/4, nam cầu thủ gây chú ý khi chi số tiền 600 triệu tặng quà tặng vợ nhân dịp 2 năm ngày cưới. Ảnh: Nguyễn Quang Hải/Facebook.
Chuyện tình của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (sinh năm 1996) và Nguyễn Quỳnh Anh cũng được ngưỡng mộ trong làng bóng đá. Duy Mạnh - Quỳnh Anh quen nhau vào năm 2015 tại một sự kiện. Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2020 và chào đón hai con vào cùng năm. Đến 2023, Quỳnh Anh hạ sinh em bé thứ hai. Sau 6 năm hôn nhân, Quỳnh Anh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.
Một trong số cuộc hôn nhân kín tiếng khác trong lứa U23 Thường Châu là vợ chồng Lương Xuân Trường (sinh năm 1995) và Ngô Mai Nhuệ Giang. Cặp đôi về chung một nhà năm 2021 và hiện có một con gái đầu lòng - bé Daisy. Trong nhiều năm bên nhau, cả hai hiếm khi công khai hình ảnh chụp chung và nói về đối phương trên mạng xã hội. Ảnh: Lương Xuân Trường/Facebook.
Về chung nhà với người mẫu Dianka Zakhidova (sinh năm 2000, đến từ Ukraine), thủ môn Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997) khiến nhiều người ngưỡng mộ với hôn nhân hạnh phúc. Cả hai kết hôn vào tháng 5/2022 sau 2 năm hẹn hò. Đám cưới được tổ chức riêng tư, giới hạn khách mời khoảng 30 người. Cuối năm 2022, Tiến Dũng và bà xã đón con đầu lòng, đặt tên là Danil. 4 năm qua, anh và bà xã thường xuyên chia sẻ giây phút lãng mạn dành cho nhau trên trang cá nhân. Ảnh: Dũng Bùi Tiến/Facebook.
Tác giả: Hà Vi
Nguồn tin: znews.vn