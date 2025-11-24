Hơn 60 điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường qua miền Trung vẫn tắc

Hơn 60 điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến khoảng ngày 26-27/11/2025, đường sắt khu vực Nam Trung Bộ mới khắc phục xong, thông đường do hiện còn nhiều điểm hư hỏng nặng do mưa lũ.

Đường sắt tập trung nhân lực, thiết bị khắc phục hư hỏng do mưa lũ, dự kiến khoảng ngày 26-27/11 sẽ thông tuyến Bắc - Nam.

Theo đó, mưa lũ, ngập lụt kéo dài trong những ngày qua tại khu vực đã gây hư hỏng nặng đường sắt Bắc - Nam. Trong đó, tổng số điểm bị sạt lở, trôi nền đường, treo ray là 61 điểm.

Với tinh thần khẩn trương nước rút đến đâu, tập trung nhân lực, thiết bị khắc phục đến đó, đến nay đã thông đường, trả tốc độ được 46 điểm.

Tuy nhiên, còn lại 15 điểm vẫn đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn do ảnh hưởng hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Trong đó, đoạn dài 2km từ Km1105 đến Km1107 bị trôi nền đường; đoạn dài 4km từ Km1211 đến Km1215 bị trôi nền đường và lệch tim 4m.

Nhiều điểm đường sắt bị hư hỏng, đường ray bị xô lệch; đất đá sạt lở lấp đường; nền đường, nền đá bị xói trôi, ray treo lơ lửng...

Trong khi điều kiện thi công khó khăn, lối vào điểm hư hỏng duy nhất chỉ có đường sắt, không có đường bộ tiếp cận. Các đơn vị đường sắt khu vực với sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tổ chức thi công khắc phục 3 ca, 24/24h, mục tiêu thông đường sớm nhất. Dự kiến ngày 26-27/11 sẽ trả đường 5km/h.

Trong khi chờ khắc phục, thông đường toàn tuyến, đường sắt thực hiện chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa và ga Giã đối với các tàu khách, đảm bảo duy trì phục vụ và an toàn cho hành khách trong mọi tình huống.

Cùng đó, bãi bỏ và điều chỉnh hành trình nhiều tàu khách. Cụ thể, ngừng chạy các tàu: SE5 xuất phát ga Hà Nội ngày 24/11; SE8 và SNT2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24/11; SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng và ga Sài Gòn ngày 24/11.

Hiện nay vẫn còn hai đoàn tàu phải dừng gồm SE1 có 145 người tại ga Diêu Trì và tàu SE8 tại Tháp Chàm có 19 hành khách từ ngày 19/11.

Điều chỉnh hành trình tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24/11: Ngừng chạy đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 24/11 sẽ kết thúc hành trình tại ga Đà Nẵng, bãi bỏ đoạn chạy từ Đà Nẵng đến Sài Gòn.

Ngành đường sắt đã phải hủy 44 đoàn tàu khách, hoàn trả hơn 21.000 vé. Hiện nay vẫn còn hai đoàn tàu phải dừng gồm SE1 có 145 người tại ga Diêu Trì và tàu SE8 tại Tháp Chàm có 19 hành khách từ ngày 19/11.

Nhiều tuyến Quốc lộ qua miền Trung, Tây Nguyên vẫn tắc

Bộ Xây dựng ước tính còn 15 vị trí sạt lở gây chia cắt trên các quốc lộ đang được khắc phục, dự kiến thông đường trong vài ngày tới.

Theo Bộ Xây dựng, sáng 24/11, Quốc lộ 1 đã được thông xe toàn tuyến, song còn nhiều điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Huy động nhân sự, máy móc, vật tư hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn.

Tỉnh Khánh Hòa còn 12 vị trí sạt lở trên quốc lộ 27C, gồm 3 điểm sạt lở taluy âm và 9 điểm sạt taluy dương. Do nhiều tảng đá lớn vẫn án ngữ mặt đường nên UBND tỉnh đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nổ mìn phá đá, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn. Dự kiến 18h ngày 25/11, tuyến đường 27C sẽ thông xe một làn.

Sở Xây dựng Khánh Hòa vẫn cấm các phương tiện lưu thông lên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê và tổ chức phương án phân luồng cho phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Hướng 1, phương tiện từ Nha trang đi theo quốc lộ 1, rẽ phải theo quốc lộ 27 rồi rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt. Hướng 2, từ Nha Trang đi theo quốc lộ 1 đến quốc lộ 26 đến quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Quốc lộ 1 qua Đèo Cả đã thông xe, tuy nhiên việc đi lại vẫn rất khó khăn.

Tỉnh Lâm Đồng còn hai vị trí sạt lở trên đèo Mimosa và đèo D’ran thuộc quốc lộ 20. Điểm trên đèo Mimosa dự kiến đến ngày 30/11 thông xe trở lại, hiện địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo quốc lộ 20, quốc lộ 27 và đường tỉnh 725. Điểm sạt lở trên đèo D’ran dự kiến thông vào ngày 25/11.

Tỉnh Lâm Đồng còn một vị trí ách tắc tại xã Lạc Dương và phường Lâm Viên trên quốc lộ 27C. Dự kiến ngày 25/11, đường được thông xe.

Đà Nẵng đã được thông xe ít nhất một làn đường trên nhiều quốc lộ như 14D, 14E, 40B... Tuy nhiên, mặt đường nhiều tuyến bị hư hỏng, nhất là tuyến nam hầm Hải Vân - Túy Loan xuất hiện nhiều ổ gà lớn, khiến các xe lưu thông khó khăn.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV