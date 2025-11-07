Hơn 50% giáo viên trung học cơ sở hài lòng về mức lương

58% giáo viên trung học cơ sở hài lòng với mức lương hiện tại. Ảnh: MH

Kết quả khảo sát quốc tế về dạy và học (TALIS) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED) thực hiện vào tháng 3-4/2024, vừa được công bố hôm 6/11.

Kết quả khảo sát của OCED phản ánh sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam bậc trung học cơ sở ở mức rất cao

Một trong những kết quả khảo sát phản ánh sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam bậc trung học cơ sở ở mức rất cao: 97% giáo viên hài lòng với công việc của mình (so với OECD: 89%). 58% giáo viên hài lòng với mức lương hiện tại.

Cụ thể, trong khoảng 4.400 giáo viên, 202 hiệu trưởng bậc trung học cơ sở thì có 97% hài lòng về công việc, chỉ 3% người dưới 30 tuổi có ý định nghỉ việc trong 5 năm tới.

Tại thời điểm khảo sát, lương giáo viên trung học cơ sở từ 4,2 đến 12,2 triệu đồng một tháng, chưa kể phụ cấp. Khoảng 58% số người được hỏi nói hài lòng với mức này, cao hơn 19% so với mức trung bình của OECD và tăng 6% so với lần khảo sát năm 2018.

Hiện, lương cứng đã tăng lên 5,48 đến 15,87 triệu đồng một tháng. Tính thêm phụ cấp thâm niên (sau 5 năm công tác, mỗi năm 1%), phụ cấp ưu đãi nghề (35-70%)..., lương thực nhận của giáo viên khoảng 7,1-28,5 triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất nhóm này hưởng thêm hệ số đặc thù là 1,15 lần lương, giúp lương cứng hàng tháng tăng 0,8-1,38 triệu đồng. Những thầy cô giữ vị trí tổ trưởng, phó, làm nhiệm vụ cốt cán, được phân công dạy biệt phái có thể nhận thêm phụ cấp 0,1-0,5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Theo đề xuất này, các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp với công thức tính mức lương: Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Từ kết quả khảo sát TALIS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi nghề nghiệp cho giáo viên bằng cách đổi mới chính sách tiền lương theo năng lực, giảm gánh nặng hành chính, tăng thời gian cho hoạt động chuyên môn; hỗ trợ tinh thần và nhà ở cho giáo viên trẻ, nhất là ở vùng nông thôn.

Việc triển khai đồng bộ các khuyến nghị trên được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên Việt Nam, tăng mức độ hài lòng và gắn bó nghề nghiệp, củng cố niềm tin xã hội vào giáo dục và nghề giáo. Đồng thời, đây là bước quan trọng hướng tới hệ thống giáo dục linh hoạt, học tập suốt đời và lấy người học làm trung tâm.

Hiện cả nước có hơn 1,05 triệu giáo viên bậc mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách, trong đó 285.500 giáo viên ở bậc trung học cơ sở. Khảo sát quốc tế về dạy và học (TALIS) chu kỳ 2024 có sự tham gia của 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam tham gia với mẫu đại diện toàn quốc gồm 202 cơ sở giáo dục thuộc 58 tỉnh, thành phố, 202 hiệu trưởng và 4.410 giáo viên. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên máy tính theo tiêu chuẩn kĩ thuật và bảo mật nghiêm ngặt của OECD, đảm bảo kết quả khách quan và đáng tin cậy. Khảo sát TALIS 2024 được OECD triển khai nhằm cung cấp bằng chứng so sánh quốc tế về đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng trung học cơ sở, qua đó phản ánh đặc điểm, quan điểm và kinh nghiệm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông và chuyển đổi số.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn