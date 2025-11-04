Thêm phụ cấp cho giáo viên tư vấn, giáo viên dạy tiếng dân tộc

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đã bổ sung nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp lưu động. Đây là lần đầu tiên phụ cấp trách nhiệm công việc được đề cập với hệ số từ 0,1 đến 0,3, áp dụng cho các giáo viên đảm nhận nhiệm vụ cụ thể.

Theo dự thảo, các trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc gồm: tổ trưởng/tổ phó chuyên môn, tổ trưởng/tổ phó bộ môn và tương đương; giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học; giáo viên giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ môn ngoại ngữ); giáo viên thực hiện công tác tư vấn học sinh.

Các loại phụ cấp, trợ cấp này tạo động lực để nhà giáo yên tâm công tác, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Về phụ cấp lưu động, dự thảo bổ sung các trường hợp như: giáo viên được cử biệt phái, dạy liên trường và giáo viên phải di chuyển để giảng dạy tại các điểm trường hoặc phân hiệu. Quy định này nhằm khắc phục bất cập hiện nay khi giáo viên phải di chuyển nhưng không được hưởng phụ cấp lưu động cho những ngày công tác.

Theo quy định hiện hành, ngoài đề xuất được hưởng hệ số lương đặc thù từ 1,15 đến 1,3, nhà giáo còn được hưởng các loại phụ cấp như: phụ cấp thâm niên; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với mức từ 25% đến 70%; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với hệ số từ 0,1 đến 0,4; phụ cấp chức vụ, trợ cấp giáo dục hòa nhập…

Các loại phụ cấp, trợ cấp này góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để nhà giáo yên tâm công tác, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Dự thảo cũng nêu rõ: các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời, dự thảo quy định không áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, chi phí phát sinh để chi trả phụ cấp lưu động cho các đối tượng bổ sung khoảng 5,5 tỷ đồng/tháng, tương đương 50 tỷ đồng/năm.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: vov.vn