Hơn 4.600 học sinh miền núi Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lớn

Nhiều tuyến đường miền núi bị ngập sâu trong nước lũ.

Chiều 30/10, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết, trong sáng nay đã có hơn 4.600 học sinh phải nghỉ học do giao thông bị chia cắt. Từ chiều tối hôm qua, tại Hương Khê đã xuất hiện mưa lớn kéo dài đến chiều ngày hôm nay gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường giao thông.

Nước lũ lên nhanh, nhiều trường học đã thông báo nghỉ các hoạt động dạy học trong chiều nay 30/10.

"Ngành Giáo dục huyện Hương Khê đã có chỉ đạo các trường chủ động thông báo nghỉ học đến học sinh khi diễn biến thời tiết bất thường. Đồng thời, nhắc nhở phụ huynh chú ý an toàn cho con em trong khi đến trường và ở nhà. Ngoài ra, các trường học cần lên phương án dạy bù, học bù đảm bảo kiến thức cho học sinh”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê thông tin.

Tại trường THCS Điền Mỹ, trong sáng nay nhiều cầu dân sinh và đường đến trường bị nước lũ bao vây. Nhà trường đã cho hơn 300 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Còn tại trường THCS Chu Văn An, từ ngày hôm qua, BGH nhà trường cũng phát thông báo yêu cầu phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin trên các tin nhắn lớp để nắm bắt tình hình đưa đón học sinh. Trong sáng 30/10, ngay khi kết thúc buổi học sáng, nhà trường đã thông báo qua zalo, tin nhắn đến phụ huynh tạm dừng hoạt động dạy học trong buổi chiều cùng ngày.

Khu vực tường rào tại TTGDNN&GDTX huyện Hương Khê bị đổ sập khiến 1 học sinh bị thương.

Mưa lớn cũng làm nhiều hạng mục công trình tại các cơ sở giáo dục bị hư hỏng, gây mất an toàn cho thầy và trò. Trong sáng 30/10, 20m tường rào tại Trung tâm GDNN&GDTX Hương Khê vừa đổ sập khiến một học sinh lớp 12 bị thương tại chân và làm hỏng xe ô tô của một giáo viên.

Ngoài ra, do đường bị ngập nên có trưa cùng ngày, khoảng 500 học sinh đang phải ở lại trung tâm chưa thể về nhà. Trung tâm đã liên hệ với phụ huynh để thông báo đưa đón con em về nhà an toàn.

Theo đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 29/10 đến 7h ngày 30/10/2023 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ở Hương Trạch 103,0mm; Kỳ Anh 132mm.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn