Hơn 41.000 người chết trong động đất: Chôn cất lặng lẽ, vội vàng

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong trường hợp thương vong nhiều và không thể định danh nạn nhân trong thiên tai, thì việc chôn cất được ưu tiên hơn hỏa táng. WHO cho biết trái với nhận thức chung, không có bằng chứng chắc chắn cho thấy tử thi trong thiên tai có thể gây bệnh dịch truyền nhiễm. Hầu hết tác nhân truyền nhiễm không thể tồn tại lâu trong cơ thể người sau khi chết. Tử thi chỉ có thể lan truyền bệnh trong một số trường hợp đặc biệt như chết do bệnh tả hoặc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, người thường xuyên tiếp xúc với tử thi có thể nhiễm bệnh lao, bệnh truyền nhiễm qua đường máu (viêm gan B, viêm gan C hoặc HIV) và bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa (tả, E.coli, viêm gan A…).