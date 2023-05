Hơn 30 nghìn học sinh lớp 12 Nghệ An thi thử tốt nghiệp THPT

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) tham gia thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hồ Lài.

Sáng 6/5, khoảng 30.000 học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Nghệ An bắt đầu tham dự kỳ thi thử Tốt nghiệp kết hợp khảo sát chất lượng, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây cũng là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Các môn thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT đề chung toàn tỉnh

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, có khoảng 640/702 học sinh lớp 12 tham dự đợt khảo sát chất lượng này. Theo lãnh đạo nhà trường, những em không tham gia thi đợt này do trùng với lịch thi đánh giá năng lực của một số trường đại học tại Hà Nội.

Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) họp triển khai tổ chức khảo sát chất lượng cuối năm kết hợp thi thử tốt nghiệp năm 2023. Ảnh: Hồ Lài.

Đây cũng là lần thứ 3 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Tuy nhiên 2 lần thi thử trước là do trường phối hợp với một số trường khác trên địa bàn ra đề và tổ chức. Còn đợt khảo sát chất lượng kết hợp thi thử này do Sở GD&ĐT ra đề và giao cho nhà trường triển khai với hình thức như thi thật. Mục đích tạo cơ hội để học sinh cọ xát, rút kinh nghiệm cho kỳ thi chính thức.

Thí sinh xem số báo danh, sơ đồ phòng thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Em Thu Uyên - lớp 12D1 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, em học theo khối D1 nên kỳ thi Tốt nghiệp THPT, ngoài 3 môn bắt buộc em chọn tổ hợp khoa học xã hội. Hai kỳ thi trước, điểm thi của em chưa thực sự như mong đợi và mục tiêu. Vì vậy từ nay đến cuối kỳ thi em còn phải tiếp tục cố gắng rất nhiều. Trước đó em cũng từng thi lấy chứng chỉ IELTS để thêm tiêu chí ưu tiên xét tuyển đại học. Đồng thời dự kiến sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển vào một số trường ĐH tốp giữa. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của em vẫn là kỳ thi Tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển đại học vào khối ngành kinh tế mà mình yêu thích.

Dù là kỳ thi thử nhưng hình thức tổ chức giống như thi thật, thí sinh được chia về các phòng thi, đánh số báo danh theo thứ tự bảng chữ cái. Ảnh: Hồ Lài.

Kỳ thi thử này được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với đề thi chung. Học sinh tham dự kỳ thi ngoài ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, các em sẽ thi các tổ hợp môn KHXH hoặc tổ hợp môn KHTN theo đăng ký trước đó. Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, năm nay có 313 em đăng ký tổ hợp KHXH và 389 em đăng ký tổ hợp môn KHTN.

Cô giáo Lê Hồng Lâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tỷ lệ đăng ký này có thay đổi so với các năm trước và tăng số lượng thí sinh đăng ký tổ hợp KHXH. Lý do hiện có nhiều học sinh của trường đã đủ các điều kiện để tuyển thẳng vào đại học bằng hình thức xét chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả thi học sinh giỏi, kết quả học bạ hoặc kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực. Do đó, việc thi tốt nghiệp THPT cũng giảm phần nào áp lực. Các em sẽ lựa chọn môn tổ hợp dễ học và đạt đủ điểm xét tốt nghiệp hơn, là tổ hợp môn Khoa học xã hội. Ngay sau kỳ thi này, từ đầu tuần tới, nhà trường cũng sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh theo số lượng học sinh đã được phân loại theo các tổ hợp khối.

Giáo viên Trường THPT Quế Phong (Nghệ An) phổ biến quy chế thi trước khi thí sinh dự thi thử môn Ngữ văn sáng 6/5. Ảnh: Hồ Lài.

Tại điểm thi Trường THPT Quế Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An), trong sáng nay có 517 thí sinh dự thi. Trong đó, thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội có 486 học sinh và tổ hợp môn Khoa học tự nhiên có 31 học sinh.

Cô Từ Thị Vân – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường THPT Quế Phong đóng tại địa bàn huyện biên giới, miền núi cao, số học sinh đăng ký dự thi để xét tuyển đại học không nhiều nhưng kỳ thi vẫn được tổ chức nghiêm túc. Nhà trường xem đây là một cơ hội để học sinh được thử sức, đánh giá chất lượng dạy và học.

Học sinh sẽ được tập duyệt nhiều hình thức

Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/5. Đây là kỳ thi thử tốt nghiệp THPT với bài làm trên giấy duy nhất của Sở được tổ chức duy nhất trong năm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị ra đề và chuyển đề thi về cho các trường THPT, cơ sở giáo dục tự tổ chức thi, chấm thi, sau đó kết quả về Sở để tổng hợp và đánh giá.

Sáng 6/5 thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút, đây cũng là môn thi tự luận duy nhất. Ảnh: Hồ Lài.

Mặc dù kết quả của kỳ thi chỉ để đánh giá năng lực học sinh nhưng để học sinh được thử sức và được tập dượt các hội đồng thi đều tổ chức nghiêm túc. Thí sinh được đánh số báo danh theo thứ tự bảng chữ cái, theo các phòng thi riêng. Trong quá trình học sinh tham dự kỳ thi, các giám thị cũng được yêu cầu làm việc theo đúng quy chế để đảm bảo an toàn, khách quan.

Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT này là cơ hội để học sinh cọ xát, làm quen tâm lý phòng thi, rèn kỹ năng làm bài trước kỳ thi chính thức. Ảnh: Hồ Lài.

Ngoài kỳ thi này, trên hệ thống LMS của Sở cũng có ngân hàng đề để học sinh tham gia thi thử. Trước đó, vào cuối học kỳ I năm học 2022-2023, hệ thống đã mở một đợt thi thử để học sinh tham gia thử sức, tự đánh giá năng lực bản thân. Còn học kỳ II, dự kiến hệ thống sẽ mở thi thử trực tuyến từ ngày 15/5 đến 15/6. Học sinh có thể đăng nhập bằng tài khoản của mình tham gia nhiều lần, không giới hạn. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Sở GD&ĐT Nghệ An, ngân hàng đề thi thử Tốt nghiệp THPT được Sở xây dựng 2 năm nay, và hiện đã có khoảng 10.000 câu hỏi. Vì vậy, khi học sinh tham gia thi, xác suất trùng câu hỏi của các đề rất thấp. Các em có thể dự thi không giới hạn trong thời gian hệ thống mở để rèn luyện kỹ năng, tốc độ làm bài của mình.

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An – Chủ tịch Hội động khảo sát cũng cho biết: Kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp thi thử Tốt nghiệp trong 2 ngày 6-7/5 là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá thực trạng chất lượng dạy học cho các trường. Kết quả kỳ thi sẽ là dữ liệu để qua đó các trường điều chỉnh hoạt động cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cũng như ôn thi tốt nghiệp THPT. Về phía học sinh sẽ được rèn luyện kỹ năng, tâm lý làm bài như thi thật. Từ điểm thi, các em cũng sẽ có thêm thước đo năng lực bản thân để lựa chọn môn thi, khối xét tuyển ĐH phù hợp và định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn