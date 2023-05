Nghệ An: Ẩn họa tai nạn nguy hiểm từ việc cho trẻ nhỏ đi xe đạp điện

Ẩn họa tai nạn nguy hiểm từ việc cho trẻ nhỏ chưa đủ tuổi đi xe đạp điện. (Hình ảnh minh họa)

Tai nạn giao thông do trẻ nhỏ đi xe đạp điện ngày càng tăng

Cụ thể, thời gian vừa qua khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận 2 trường hợp là P.T.Y.N. và P.T.T. là 2 chị em ruột, thường trú huyện Nghi Lộc. 2 trường hợp trên được người nhà đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương xây xát vùng mặt, chân, tay do bị tai nạn khi điều khiển xe đạp điện va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Tại bệnh viện, trẻ nhanh chóng được xử trí cấp cứu ban đầu, băng cầm máu vết thương và được chuyển khoa chấn thương tiếp tục điều trị. Rất may, vụ tai nạn không gây nên thương tích gì quá nghiêm trọng. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng bệnh của trẻ tiển triển tốt, 2 chị em được ra viện.

Một trường hợp khác nặng hơn đến từ bệnh nhi V.M.Đ., 12 tuổi, thường trú tại huyện Quỳ Hợp. Trẻ bị tai nạn do điều khiển xe đạp điện va chạm với ô tô đi ngược chiều, được đưa nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng li bì, khó thở, nôn nhiều, tay phải tê bì, giảm vận động và vết thương vùng cổ chảy máu nhiều.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy có hình ảnh tụ khí nội sọ vùng quanh cầu não, tổn thương đốt sống cổ C2-C6, tràn khí phần mềm trước cột sống. Nhận thấy tình trạng chấn thương nặng nề của trẻ, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu; đồng thời, mời hội chẩn ý kiến của nhiều chuyên khoa: Hồi sức, ngoại khoa, răng hàm mặt. Trẻ tiếp tục được cố định cột sống cổ, thở oxy hỗ trợ, băng vết thương cầm máu, điều trị ổn định huyết động. Sau quá trình cấp cứu ổn định, trẻ được chuyển về khoa Hồi sức ngoại tiếp tục điều trị.

Theo TS. Trần Văn Cương, Trưởng khoa Cấp cứu, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông có liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện mà khoa Cấp cứu đã từng tiếp nhận và đặc biệt là đối với trẻ em ở lứa tuổi học đường.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông trong những năm gần đây liên quan đến học sinh, ở độ tuổi 16-18, đối tượng chủ yếu đang sử dụng xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3, xe đạp điện. Có 70% số vụ tai nạn giao thông thương vong là do học sinh trung học cơ sở đi đạp điện, xe máy điện gây ra. Ngoài ra, hiện nay có trên 50% học sinh trung học phổ thông đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện, thậm chí cả xe máy nhưng các em lại không có giấy phép lái xe. Điều này cũng đồng nghĩa các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe, kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để tham gia giao thông an toàn.

Rủi ro từ việc trẻ nhỏ đi xe đạp điện và cần sự vào cuộc...

Bệnh nhi bị chấn thương do ngã xe đạp điện.

Nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đi quá nhanh, chủ quan coi loại phương tiện này không khác gì xe đạp thông thường, dẫn đến không thể xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra. Nguy hiểm hơn, loại phương tiện này không có tiếng động nên khi vượt lên, phương tiện lưu thông cùng chiều rất khó phát hiện để tránh, nhất vào buổi đêm… dễ dẫn đến xảy ra va chạm tại các ngã ba, ngã tư, ngõ, ngách, nơi khuất tầm nhìn. Bên cạnh đó, hầu hết các loại xe đạp điện không gắn gương chiếu hậu, còi, đèn xi-nhan yếu nên khi chuyển hướng cũng có thể xảy ra tai nạn nếu người tham gia giao thông thiếu cảnh giác. Xe máy điện được trang bị các thiết bị an toàn tốt hơn xe đạp điện, có vận tốc tối đa từ 25 km/h đến dưới 50 km/h. Tuy nhiên, độ ma sát của bánh xe với mặt đường kém nên rất dễ xảy ra tai nạn khi lưu thông với tốc độ cao.

Không khó để bắt gặp học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường, điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đi ngược chiều, đeo tai nghe... Gặp những tình huống như vậy, nếu không quan sát và xử lý kịp thời thì có thể xảy ra tai nạn giao thông bất cứ khi nào. Cùng với việc thiếu ý thức của một số người khi tham gia giao thông, điều đáng lo ngại là theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, xuất hiện trở lại tình trạng kinh doanh mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện nhập lậu có dấu hiệu giả mạo, không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thực tế, không thể phủ nhận những lợi ích về kinh tế cũng như việc bảo vệ môi trường từ phương tiện xe đạp điện và xe máy điện. Tuy nhiên, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn con em chấp hành tốt các quy định khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, trang bị đầy đủ cho các em những kiến thức liên quan và cách sử dụng xe hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất những nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân và cộng đồng. Người sử dụng phương tiện cần nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, lựa chọn mua những dòng xe chính hãng, chất lượng tốt, cẩn thận trong cách điều khiển, tuyệt đối không được chủ quan để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện cần sự quan tâm, vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, các ngành chức năng và toàn xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn phải xuất phát từ ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông liên quan xe đạp điện, xe máy điện hoàn toàn có thể kiểm soát, phòng tránh được nếu người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh tự nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm túc quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm và quy tắc giao thông./.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn