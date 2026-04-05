Hơn 2.200 thí sinh bỏ thi đánh giá năng lực đợt 1

Thông tin chính thức từ ĐHQG TPHCM cho biết đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 có 133.489 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực, đạt tỉ lệ 98,33% so với số thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được tổ chức tại 57 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 17- 4.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại điểm thi Trường ĐH Công thương TPHCM

Theo ĐHQG TPHCM, công tác tổ chức kỳ thi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả các công đoạn. Từ công tác in sao, bảo mật và vận chuyển đề thi đến các điểm thi đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp của các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Tại các điểm thi, công tác coi thi được tổ chức đúng quy chế; đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng hỗ trợ được tập huấn đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy định.

Cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi hướng đến việc đánh giá toàn diện năng lực học tập bậc đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ĐH.

Thời gian đăng ký đợt 2 bắt đầu từ ngày 18- 4 đến hết ngày 25- 4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24- 5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

Sau 8 năm triển khai (2018-2025), kỳ thi đánh giá năng lực đã khẳng định vị thế là một phương thức tuyển sinh tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ trong hệ thống ĐHQG TPHCM mà còn tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước.

Năm 2025, kỳ thi thu hút khoảng 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố. Phổ điểm ổn định, khả năng phân hóa tốt tiếp tục là những yếu tố củng cố độ tin cậy và giá trị của bài thi. Đồng thời, có 111 cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả kỳ thi V-ACT để xét tuyển; riêng trong hệ thống ĐHQG TPHCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Tác giả: Huy Lân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động