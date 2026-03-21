8 trường công an bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải khoa học, kỹ thuật

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025

Theo thông tin từ Bộ Công an vừa công bố, năm 2026 các học viện, trường Công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức.

Các phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với phương thức xét tuyển thẳng, năm nay các học viện, trường Công an nhân dân dừng xét tuyển thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

Các trường chỉ xét tuyển thẳng thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực; đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực...

Các giải thưởng được xét tuyển thẳng như sau:

Đối với thí sinh xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, yêu cầu có chứng chỉ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1-5-2026.

Chứng chỉ phải do tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau:

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn được đăng ký dự tuyển nhưng ngày thi chứng chỉ chính thức phải trước ngày 20-5-2026. Hoàn thành và nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại các trường Công an nhân dân trước ngày 30-5-2026.

Ngoài ra, yêu cầu thí sinh xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12, được đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không.

Với thí sinh xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, thí sinh có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn ngoại ngữ đó để sơ tuyển.

Năm nay, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 21-6. Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 4 mã bài thi. Thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi để đăng ký dự thi.

Các mã bài thi như sau:

Năm nay, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân là 1.870 học viên, được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

