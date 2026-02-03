Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy TSA quê Hưng Yên và 'profile khủng' môn toán

Trần Anh Tú - Ảnh: NTCC

Sáng 3-2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy năm 2026 đợt thi đầu tiên của gần 17.000 thí sinh dự thi.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, thủ khoa kỳ thi TSA đợt này là Trần Anh Tú, học sinh lớp 12 Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên với 96,10/100 điểm.

Trước đó, Tú đã thi ở kíp thi thứ 3, trả lời đúng 92/100 câu, trong đó tư duy toán học đạt tuyệt đối 40/40, tư duy đọc hiểu 18/20, tư duy khoa học/giải quyết vấn đề 34/40.

Tại Trường THPT Hưng Nhân, thầy Trần Quang Tiềm là giáo viên chủ nhiệm của Tú, đồng thời là giáo viên hướng dẫn Tú trong các đợt ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 3-2, thầy Tiềm cho biết chiều qua 2-2, Tú đã gọi báo tin đạt thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và đạt điểm tuyệt đối phần toán học 40/40. Theo thầy Tiềm, đây là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ của nam sinh.

Thầy Tiềm cho biết Tú là học sinh có năng khiếu đặc biệt với toán học, đồng thời có tinh thần phấn đấu trong học tập rất tốt.

Năm lớp 10 Tú tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn toán của tỉnh Thái Bình cũ và là 1 trong 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20. Đến lớp 11 cuộc thi cấp tỉnh không tổ chức.

Đến lớp 12, trong kỳ thi học sinh giỏi môn toán tỉnh Hưng Yên, Tú là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20.

"Tại kỳ thi kiểm tra chất lượng trên toàn tỉnh năm nay, Tú cũng đạt điểm toán 10/10. Điểm trung bình môn toán của Tú các năm đều đạt 9,9, trong đó học kỳ 1 năm lớp 12 đạt 10 phẩy tròn", thầy Tiềm nói.

Trần Anh Tú (đứng thứ 4 từ phải sang trái) nhận phần thưởng giải nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 12 với điểm tuyệt đối 20/20 - Ảnh: NTCC

Thầy Tiềm cho biết lớp có khoảng 40 học sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực HSA và 10 học sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực TSA. Từ đầu năm học, các học sinh trong lớp đã được lên kế hoạch ôn tập cho các kỳ thi riêng. Trong quá trình ôn thi, học sinh tham gia 2 kỳ thi được phát chung một lượng đề, chữa đề chung.

Vì là đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường, khi thầy Tiềm có tiết dạy môn khác, Tú sẽ hỗ trợ các bạn trong lớp ôn thi khi học nhóm.

"Thành tích của Tú được tích lũy từ lớp 10, thời gian ôn thi học sinh giỏi cũng đã bổ trợ cho Tú rất nhiều. Đây là kết quả cho sự nỗ lực bền bỉ, học tập có kế hoạch", thầy Tiềm nói.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Hưng Nhân cũng từng có 1 trong 8 thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), đạt điểm tuyệt đối 30/30, là Trần Hữu Thịnh.

