Hơn 1.300 học sinh chia tay thầy hiệu trưởng nghỉ hưu đầy xúc động

Hình ảnh học sinh chia tay thầy hiệu trưởng. Ảnh: NVCC.

Sáng 31/10, vào giờ ra chơi, dưới sân trường THPT Phan Chu Trinh, hơn 1.300 em học sinh chia tay thầy hiệu trưởng Hoàng Minh Ngọc. Ngày 1/11, thầy Ngọc chính thức nghỉ hưu theo chế độ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô Lê Thị Ánh Sao, Bí thư Đoàn Thanh niên trường THPT Phan Chu Trinh, chia sẻ buổi chia tay là tình cảm của học sinh và giáo viên nhà trường muốn gửi tới thầy Hoàng Minh Ngọc.

Các học sinh đứng kín hành lang của lớp học, treo 2 băng rôn in hình thầy hiệu trưởng kèm theo dòng chữ "Thầy Hoàng Minh Ngọc mãi đỉnh", "Chúng em cảm ơn thầy".

Khi thầy hiệu trưởng bước vào sân trường, nhiều học trò ùa ra tặng hoa tri ân, khiến nhiều người xúc động về tình cảm thầy trò.

Thầy Ngọc chia sẻ rất bất ngờ, xúc động vì các học sinh, giáo viên đã tổ chức một buổi lễ chia tay đầy tình cảm. Thầy rất trân trọng và cảm ơn các em.

Chiều 31/10, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với thầy Hoàng Minh Ngọc. Thầy Ngọc sinh năm 1963, quê tại Bình Định. Đến nay, thầy đã có gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn