Hơn 1.200 lít dầu diesel tại biên giới bị bắt giữ, hé lộ thủ đoạn tinh vi

Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới với thủ đoạn tinh vi.

Lực lượng chức năng phát hiện bên dưới xe đầu kéo được gia cố thêm một thùng kim loại, chứa hơn 1.200 lít dầu diesel. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), đơn vị này phối hợp lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS Lào 9295 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS Lào 5579 do Hồ Viết Kham (SN 2000, ngụ xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ nhằm cất giấu hàng hóa.

Bên trong thùng kim loại này chứa 1.290 lít dầu diesel, ước tính trị giá gần 50 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu diesel nói trên.

Tác hỏa: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động