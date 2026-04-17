Đối tượng giết người trong vụ án liên quan đến Hạnh “Sự” lĩnh thêm 12 năm tù

Trước khi bị xét xử trong vụ án này, Chiến đã từng bị xử phạt 4 lần về các hành vi đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Chiến còn có 2 tiền án về các tội đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy với tổng hình phạt 21 năm 6 tháng tù. Năm 2014, Chiến được ra tù.

Trong vụ án này, bị cáo Chiến là người đứng ra đảm bảo khoản tiền mà bạn Chiến vay của Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”), SN 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội. Tuy nhiên sau đó, bạn Chiến trốn tránh trả nợ Hạnh “Sự” nên đã xảy ra vụ án giết người này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Chiến và Hạnh “Sự”, có mối quan hệ quen biết từ năm 1995 đến nay.

Hạnh “Sự” từng là đàn em của trùm giang hồ Năm Cam. Hạnh “Sự” được giới giang hồ ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh biết đến vào đầu những năm 2000. Hạnh “Sự” mang nhiều tiền án, tiền sự về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Tháng7/2025, Hạnh “Sự” cùng 4 nghi phạm bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Năm 2007, qua quan hệ xã hội, Chiến quen biết Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Hải An, Hải Phòng). Năm 2015, Thục nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu nên Chiến đã giới thiệu Thục cho Hạnh để hai bên trao đổi làm ăn.

Do Hạnh “Sự” chỉ quen biết Chiến nên khi Thục vay tiền, Chiến là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ của Thục với Hạnh “Sự”. Giữa năm 2022, Hạnh “Sự” thông báo với Chiến rằng, Thục còn nợ chị ta khoảng 11 tỷ đồng. Thục cũng xác nhận với Chiến đang nợ Hạnh “Sự” số tiền trên. Tuy nhiên Thục tránh, không gặp Chiến và Hạnh “Sự” để trả tiền.

Sau khi Thục trốn, Chiến phải đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỷ đồng mà Thục đã vay của Hạnh “Sự”. Chiến đã trả cho Hạnh “Sự” 4 tỷ đồng, còn lại 7 tỷ đồng chưa trả.

Trong số tiền 11 tỷ đồng mà Hạnh “Sự” cho Thục vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Biết Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Hạnh “Sự” và Thục, ông Sang nhiều lần liên hệ với Chiến để đòi nợ nhưng không được.

Do biết Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) có quen hệ với Chiến nên ông Sang nhờ Hùng tìm gặp Chiến để đòi nợ. Khoảng 12h ngày 15/5/2023, Chiến đang ở quán bia trên phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội) thì Hùng gọi điện hẹn gặp Chiến. Sau đó, Hùng thông báo lại cho ông Sang biết và rủ thêm Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng.

Khi Hùng và Biên đến nơi, chỉ có một mình Chiến ngồi trên ghế đá trước quán bia, gần lan can hồ Bẩy Gian. Khoảng hơn 15h cùng ngày, ông Sang và Chiến cãi vã to tiếng.

Lúc này, Chiến đạp chân vào vùng bụng ông Sang và lấy ra 1 khẩu súng màu trắng (súng bắn đạn cao su) bắn một phát vào vùng bụng của Biên. Nguyễn Văn Lợi (chủ quán bia) và một đối tượng khác trong nhóm của Chiến và Lợi dùng gậy sắt, vật nguy hiểm đập vào đầu và mặt Biên khiến Biên gục xuống.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn. Hùng kịp thời chở Biên đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định thương tật xác định, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Biên tại thời điểm giám định là 28%.

Ngày 12/9/2025, Chiến bị Công an phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) bắt theo quyết định truy nã. Còn Lợi vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến Lợi để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Quá trình điều tra vụ án, Biên không yêu cầu Chiến bồi thường mà đề nghị xử lý Chiến theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân