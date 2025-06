Hơn 1 tỷ đồng tiền mặt bị vứt dưới sông và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Ngày 12/6, một lượng lớn tiền mặt đã được tìm thấy ở một con sông gần đường Tân An, quận Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc.

Clip ghi lại cho thấy hơn mười bó tiền giấy nằm rải rác bên dưới một cây cầu và một người đàn ông đang cầm túi nilon để nhặt chúng. Sau khi nhặt xong, người này trèo qua lan lan can để lên bờ và cho tiền giấy vào một chiếc xe hơi, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Một số cư dân mạng cho biết, người đàn ông đã chia làm 3 lượt mới lấy hết tiền, ước tính số tiền lên tới hơn 300.000 Nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).

Hơn 1 tỷ đồng tiền mặt bị phát hiện vứt dưới sông.

Theo báo chí đưa tin, người ném tiền xuống sông là ông Ye, 44 tuổi, chủ một công ty tại Thâm Quyến. Ông Ye đang điều hành công ty cùng với vợ mình. Điều đáng nói là Ye là một bệnh nhân tâm thần và đã được đăng ký với cơ quan y tế địa phương.

Người đàn ông này đã vứt số tiền xuống sông trong lúc phát bệnh. Hiện tại, phần lớn số tiền mặt đã được tìm thấy và Ye cũng đã được gia đình đưa về chăm sóc.

Sự việc đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi ở Trung Quốc, một số cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao bệnh nhân tâm thần có thể đăng ký công ty. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thông cảm: Anh ta hẳn đã trải qua điều gì đó rất buồn và nhận ra rằng tiền chẳng là gì cả và tiền thực sự không thể mua được một số thứ. Chính vì kiếm tiền quá vất vả nên mới mắc bệnh tâm thần!".

Tác giả: Trúc Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn