Hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia và Phu nhân

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân hôm nay (20/7) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia diễn ra từ ngày 20-21/7 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12/2022. Dự kiến, Thủ ướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Lễ đón Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu nhân vào chiều nay 20/7.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân. (Ảnh: Malaysiakini)

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đặt dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia, góp phần củng cố nền tảng chính trị và tiếp thêm động lực mới thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, hai bên đều mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Việt Nam và Malaysia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ ngày 30/3/1973. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng các hoạt động như tích cực thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh; Duy trì hiệu quả các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như cơ chế hợp tác song phương.

Đồ họa: Quỳnh Trang

Sau 50 năm thiết lập, củng cố và phát triển, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia không ngừng phát triển trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Đặc biệt, hợp tác kinh tế được xem là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14,8 tỷ USD năm 2022, tăng 17,9% so với năm 2021 (Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia 5,57 tỷ USD và nhập khẩu 9,1 tỷ USD).

Malaysia nằm trong số 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 718 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 13 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam có 24 dự án tại Malaysia với tổng vốn đăng ký gần 860 triệu USD. Việt Nam và Malaysia đều rất coi trọng tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại theo hướng phát triển cân bằng và bền vững, nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tại Labuan Bajo, Indonesia

Trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tại Labuan Bajo, Indonesia tháng 5/2023, Thủ tướng hai nước cùng đánh giá cao kết quả tích cực hai nước đạt được trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng thương mại thông qua khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác, tăng cường xuất nhập khẩu các mặt hàng hai nước có tiềm năng và thế mạnh như nông thủy sản, thương mại, gạo, công nghiệp thực phẩm, sản phẩm linh kiện điện tử… Còn Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh bày tỏ tin tưởng vào kết quả thực chất và cụ thể trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho việc thực thi Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2021 - 2025, qua đó đưa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân… ngày càng hiệu quả và toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm sẽ là cơ hội quan trọng để thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội mới trong hợp tác ứng phó với các vấn đề quốc tế hiện nay như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…

Cùng là những thành viên quan trọng, có tiếng nói trong ASEAN, thông qua chuyến thăm lần này, Đại sứ Đinh Ngọc Linh kỳ vọng lãnh đạo hai bên sẽ chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, tin cậy về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy và hợp tác về biển, phát triển kinh tế biển, đồng thời thống nhất những phương hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN.

