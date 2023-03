Hội thảo khoa học “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phan Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Đại tướng Chu Huy Mân - nhà quân sự, chính trị tài ba, một vị tướng kiệt xuất

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ra tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh), tỉnh Nghệ An. Tiếp thu truyền thống của quê hương cách mạng, được lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, trưởng thành trên con đường tranh đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đại tướng Chu Huy Mân đã vượt qua nhiều gian lao, thử thách, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, kiên định với ý chí “Nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng” mà đồng chí đã tuyên thệ trong ngày được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lao tù của đế quốc, đồng chí là một đảng viên kiên trung, “Biến nhà tù thành trường học cách mạng”, dũng cảm vượt ngục trở về với phong trào cách mạng, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Quảng Nam, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch Ủy ban quân chính Khu C. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí trải qua các cương vị Chính ủy, Trung đoàn trưởng, Chính ủy Đại đoàn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ.

Các đại biểu xem triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Chu Huy Mân gắn bó với chiến trường Khu 5, Tây Nguyên ác liệt với những trọng trách Chính ủy, Tư lệnh Mặt trận B3, Chính ủy, Tư lệnh Quân khu 5. Đồng chí đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến trường; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí, quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược cho lực lượng vũ trang ba thứ quân, góp phần đưa “Khu 5 đi đầu diệt Mỹ”, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Chu Huy Mân đã chủ động đề xuất nhiều vấn đề về chính trị, quân sự, quốc phòng và đối ngoại ở tầm chiến lược, nhất là vấn đề giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Chu Huy Mân là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng, thủy chung, đồng chí chỉ huy Trung đoàn 74 tham gia Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn giúp cách mạng Trung Quốc; có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, giúp cách mạng Lào vượt qua những thời điểm cam go, thử thách, góp phần bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đại tướng Chu Huy Mân là một trong số ít các tướng lĩnh được thăng quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng vào năm 1974, thăng quân hàm Đại tướng vào năm 1980. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IV, V; đại biểu Quốc hội khóa II, VI, VII. Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Nhà nước ta và các nước bạn.

Quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Chu Văn Điều trở thành nhà quân sự, chính trị tài ba, một vị tướng kiệt xuất. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, có nhiều công lao và đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng là tấm gương đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Nghệ An, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh nhà với mong muốn đưa Nghệ An thành tỉnh phát triển.

Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh, hội thảo hôm nay là một trong những hoạt động chính kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quê hương mãi mãi tự hào về người con ưu tú, vị đại tướng văn võ song toàn

Đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng hội thảo

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 tuổi quân, lăn lộn trên các chiến trường, đồng chí Chu Huy Mân luôn nêu cao tấm gương sáng của chiến sỹ cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, không ngừng vượt qua khó khăn thử thách, luôn có mặt ở những nơi hiểm nguy. Đồng chí để lại tấm gương, tác phong và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, tỷ mĩ, luôn bám sát vào thực tiễn để sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tuy; lối sống giản dị, gần gủi yêu thương đồng bào, đồng đội. Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân đồng hành với bước đi của Đảng và đất nước, từ kiếm đời nô lệ được Đảng soi sáng trên con đường tranh đấu, đi đến cuộc sống tự do, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của Đảng và đất nước ta, dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và của quê hương Nghệ An.

Phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, học tập tấm gương Đại tướng Chu Huy Mân và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đảng bộ và Nhân dân đã kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh Nghệ An đang từng ngày đổi mới và đạt nhiều thành quả phát triển quan trọng. Đến nay, quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt dự toán được giao. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 10 cả nước; kim ngạch xuất khẩu vượt chỉ tiêu đại hội… Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại; là một trong những địa phương tiêu biểu trong cả nước có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới; một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm khu vực của Bắc Trung bộ như y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính và ngân hàng. Công tác quốc phòng và an ninh được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối Đảng và nhà nước ngày càng được củng cố.

“Từ lúc bắt đầu hoạt động cách mạng hay trưởng thành, giữ các cương vĩ quan trọng của Đảng và Nhà nước, Quân đội, đồng chí Chu Huy Mân luôn dành tình cảm, sự quan tâm, cổ vũ mỗi bước đi của quê nhà Nghệ An. Quê hương mãi mãi tự hào về người con ưu tú, vị đại tướng văn võ song toàn, được gọi bằng cái tên trìu mến, thân thương - “Hai Mạnh” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cung cấp thêm các luận cứ khoa học về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân

Tại hội thảo, các tham luận tiếp tục khẳng định Đại tướng Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhân cách, đạo đức trong sáng; người con ưu tú của quê hương Nghệ An, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 tham luận “Nhớ về Anh - Tướng quân “Hai Mạnh”

Các luận cứ khoa học được cung cấp tại hội thảo đã làm sáng tỏ quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, làm rõ những chỉ đạo thực tiễn xuất sắc góp phần lập nên những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; công lao của đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế; những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tham luận nội dung “Học tập tấm gương Đại tướng Chu Huy Mân xây dựng Đảng bộ Nghệ An vững mạnh”

Con gái Đại tướng Chu Huy Mân - Đại tá Chu Minh Hà phát biểu cảm ơn

Ban Tổ chức hội tặng quà lưu niệm cho gia đình Đại tướng Chu Huy Mân



Đồng thời, phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng Chu Huy Mân về đảm bảo sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt” của Đảng đối với lực lượng vũ trang; xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đào tạo, rèn luyện cán bộ. Khẳng định những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân để vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội; tăng cường quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn