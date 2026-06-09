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Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Đại đội Hỗn hợp Đảo Hòn Ngư

Ngày 09/6/2026, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Đại đội Hỗn hợp Đảo Hòn Ngư. Tham gia cùng đoàn kiểm tra có thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại đội Hỗn hợp Đảo Hòn Ngư đã thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình khu vực đơn vị đảm nhiệm …

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Đại đội Hỗn hợp Đảo Hòn Ngư

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp Đảo Hòn Ngư phát huy các thành tích đã đạt được, tiếp tục duy trì có hiệu quả các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Đồn Biên phòng, Hải đội 2, Cảnh sát biển nắm chắc tình hình khu vực đơn vị đảm nhiệm. Tích cực học tập, huấn luyện nắm chắc tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Huấn luyện đầy đủ các nội dung khoa mục, thực hành luyện tập các bài bắn một cách hiệu quả và sát thực tế chiến đấu.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn và phòng chống cháy nổ.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

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