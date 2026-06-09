Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu

Hội thảo có chủ đề: "Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam". Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức.



Hội thảo được tổ chức nhằm làm sáng tỏ thân thế, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với Đảng, dân tộc và quê hương Nghệ An; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.



Theo Kế hoạch, Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 14/6/2026 tại Trung tâm hội nghị khách sạn Giao tế (Số 9, đường Hồ Tùng Mậu, phường Thành Vinh) với dự tham gia của khoảng 150 đại biểu.



Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Quân khu 4; các nhà khoa học, cộng tác viên viết bài tham luận cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.



Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Trường Chính trị tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quỳnh Anh cùng đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Hồ Tùng Mậu.



Tỉnh Nghệ An tham gia vào Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ giúp việc nội dung, Tổ giúp việc hành chính - hậu cần tổ chức Hội thảo.



Bên cạnh diễn đàn khoa học chính thức, Kế hoạch phối hợp còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu theo chương trình Hội thảo; Tổ chức trưng bày chuyên đề về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu tại Khu lưu niệm mang tên ông. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tham quan, tìm hiểu và đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại địa bàn xã Quỳnh Anh.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thảo phải được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Các Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan bám sát nội dung Kế hoạch số 698-KH/HVCTQG, ngày 25/5/2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nội dung, tuyên truyền, hậu cần, lễ tân, an ninh, trật tự và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội thảo.



Tại Kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu kế hoạch, khâu nối tổ chức với Trung ương; chủ trì bố trí hội trường, khánh tiết, in ấn tài liệu và hướng dẫn công tác tuyên truyền. Công an tỉnh đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra sự kiện. Đảng ủy xã Quỳnh Anh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, chỉnh trang cảnh quan môi trường; tổ chức các hoạt động tri ân và phối hợp tổ chức lễ dâng hương. Các cơ quan báo chí trong tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu và các hoạt động kỷ niệm liên quan...





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn