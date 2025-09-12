Hội nghị lần thứ 23 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; cho ý kiến việc tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng - Tổ trưởng Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội trình bày báo cáo tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng - Tổ trưởng Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội cho biết, tiếp thu ý kiến Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị tại phiên làm việc ngày 19/8/2025 và tại Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ Biên tập đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu.

Song song với biên tập, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, Tổ Biên tập đã rà soát, biên tập bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Lê Văn Giáp trình bày báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã cho ý kiến, thống nhất các nội dung chuẩn bị đại hội; chương trình đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức từ ngày 1-3/10/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, phường Thành Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thống nhất một số nội dung. Trong đó, thống nhất chủ đề của Đại hội là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Thống nhất phương châm đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển". Thống nhất điều chỉnh dung lượng, kết cấu, nội dung của Báo cáo chính trị. Cơ bản thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, về mục tiêu tổng quát, bổ sung thêm mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về "du lịch". Thống nhất 39 chỉ tiêu chủ yếu được tập hợp thành phụ lục kèm theo Báo cáo chính trị; trong đó lưu ý chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng từ 165 - 190 triệu VND (tương đương 6.500 - 7.500 USD); chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 09 tỷ USD; chỉ tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) 0,78%; độ che phủ rừng là 58%...

Về nhiệm vụ, giải pháp, cần cập nhật các nghị quyết mới của Trung ương như Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bổ sung thêm hình thành các cơ chế điều phối, phát triển hệ thống đô thị, tiểu vùng, liên xã. Thống nhất dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; dự thảo Nghị quyết Đại hội…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn