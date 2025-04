Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh.

Theo đó, tên gọi cơ quan sau hợp nhất là Báo và Đài PT-TH Nghệ An. Ban lãnh đạo có 01 Tổng Biên tập và không quá 07 Phó Tổng Biên tập (sau đó thực hiện giảm dần theo quy định); 12 phòng chuyên môn trực thuộc (giảm 04 phòng), đạt tỷ lệ gần 25%.

Báo và Đài PTTH Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An; là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An; cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, Chính quyền với Nhân dân...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi về cơ chế tài chính; trụ sở làm việc của Báo và Đài PTTH tỉnh

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi việc sáp nhập tạo nên sức mạnh của cơ quan truyền thông của tỉnh; đồng thời đề nghị đặt tên phòng mang tính bao quát thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam trao đổi về một số nội dung trong quá trình tham mưu, xây dựng Đề án hợp nhất

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên cho biết việc đặt tên phòng dựa vào quy định pháp lý và từ thực tiễn

Tại hội nghị, theo ý kiến của các đại biểu, việc sáp nhập Báo Nghệ An và Đài PTTH tỉnh là rầt cần thiết để tạo nên sức mạnh của cơ quan truyền thông báo chí của tỉnh. Cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo Đề án hợp nhất, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu việc đặt tên phòng của Báo và Đài PTTH Nghệ An phù hợp, rõ chức năng, nhiệm vụ. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào cơ chế tài chính; bố trí trụ sở làm việc của Báo và Đài PTTH tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết trên tinh thần của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy “vừa chạy vừa xếp hàng” do đó, quá trình xây dựng Đề án hợp nhất không tránh khỏi có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn với thực tiễn và xu thế phát triển. Qua nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài PTTH tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Báo Nghệ An và Đài PTTH tỉnh vào quá trình phát triển tỉnh nhà. Hai cơ quan đều có bề dày truyền thống với nhiều kết quả nổi bật. Từ công tác tuyên truyền chủ trương chính sách đến định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tuyên truyền về các mô hình phát triển kinh tế - xã hội,... hai cơ quan đều thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và nội dung của Đề án. Báo và Đài PTTH Nghệ An sẽ đi vào hoạt động là từ ngày 01/5/2025, đề nghị các cơ quan liên quan triển khai khẩn trương công việc còn lại để đảm bảo đúng thời gian.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình thực hiện sắp xếp, hai cơ quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác về tuyên truyền, phản ánh, thông tin về chủ trương chính sách, kinh tế - xã hội... Cùng với đó, quan tâm đến tư tưởng của đội ngũ, cán bộ, viên chức, người lao động, thực hiện việc sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc, công tâm và khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi về cơ chế tài chính; trụ sở làm việc của cơ quan Báo và Đài PTTH Nghệ An; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện thủ tục để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án hợp nhất theo quy định.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Văn Dũng trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Các ý kiến tại hội nghị đánh giá cao kết quả nổi bật, những thay đổi rõ nét của giáo dục toàn diện sau 3 năm thực hiện Nghị quyết. Tuy vậy, vẫn còn những vấn đề ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cần quan tâm trong thời gian tới như: An toàn trường học; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách để tạo động lực, đột phá trong các cơ sở giáo dục; quy hoạch mạng lưới trường lớp tinh gọn, liên thông gắn với chủ trương sắp xếp, từng bước giảm số trường, lớp ghép. Quan tâm đào tạo đội ngũ giáo viên để đáp ứng với yêu cầu mới; đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đặc biệt, có biện pháp, giải pháp tăng cường kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội để nâng hiệu quả công tác giáo dục toàn diện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng – Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Trong chương trình làm việc chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ đề cương được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện xây dựng kế hoạch, tiến hành chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị. Tại các phiên họp thường kỳ ngày 10/02/2025 và ngày 10/3/2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe, cho ý kiến vào các dự thảo lần đầu, lần thứ hai và chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập tiếp tục cập nhật các chủ trương chỉ đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị bổ sung đánh giá lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Dương Đình Chỉnh góp ý vào việc lựa chọn Chủ đề Đại hội

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành đưa ra phương án lựa chọn Chủ đề Đại hội, trong đó phân tích yếu tố đột phá, tăng tốc

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt góp ý vào phần đánh giá một số chỉ tiêu

Bí thư Huyện ủy Diễn Châu Hà Xuân Quang nêu căn cứ để xây dựng và đề xuất chủ đề Đại hội

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào chủ đề Đại hội; kết cấu nội dung dự thảo báo cáo. Trong đó, đưa ra đề xuất, phân tích và lựa chọn phương án về chủ đề Đại hội; đồng thời đề nghị cần thống nhất trong phần nhận định, dự báo tình hình; đánh giá rõ, đầy đủ nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại; nhiệm vụ giải pháp cần bám sát chỉ đạo của Trung ương. Các ý kiến cũng đã góp ý vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực trong công tác tham mưu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Tổ Biên tập trong bối cảnh có nhiều thay đổi thường xuyên, liên tục từ Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu, bổ sung, điều chỉnh nội dung báo cáo. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến góp ý, đặc biệt, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cần phải quan tâm có ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Tổ Biên tập rà soát nghiên cứu để có thể rút gọn hơn nữa dung lượng báo cáo, song đảm bảo các nội dung được đề cập đầy đủ, rõ.

Về chủ đề Đại hội, hiện đang có những phương án khác nhau, đề nghị Tổ Biên tập tiếp tục tiếp thu hoàn thiện Chủ đề. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật kịp thời chỉ đạo của Trung ương để đưa vào nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị.

Liên quan đến chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, cần rà soát tính cần thiết của các chỉ tiêu cũng như tính khả thi của từng chỉ tiêu cụ thể để có giải pháp thực hiện.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý làm sao rõ ý quan điểm về tính trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện. Trong từng nhiệm vụ giải pháp cần biên tập làm rõ nhiệm vụ, giải pháp của từng ngành, lĩnh vực. Tiếp tục biên tập làm rõ hơn những đột phá trong nhiệm kỳ mới...

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đó là Báo cáo chính trị phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ triển khai, dễ thực hiện, bảo đảm tính hành động cao, giúp triển khai ngay sau Đại hội, do vậy đề nghị Tổ Biên tập nỗ lực tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn