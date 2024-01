Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2024

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Trong tháng 12/2023, cơ quan báo, đài đã thông tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động đối nội, đối ngoại; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; đánh giá, xếp loại, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại các đơn vị, địa phương; hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của các Sở, ban, ngành. Một số báo đã có ấn phẩm tết Dương lịch, tổng kết, bình chọn các sự kiện tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Các cơ quan báo chí cũng đã có nhiều tin, bài đánh giá cao Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông tin về hoạt động Lễ Giáng sinh năm 2023 diễn ra trong không khí đầm ấm; hoạt động thăm, chúc mừng giáo xứ, giáo họ tại các địa phương của lãnh đạo tỉnh. Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, nhất là trong thu hút đầu tư; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tạo sự đồng thuận, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra; phân tích, đánh giá, dự báo việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; tiếp tục nhấn mạnh những nội dung, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh nhằm xây dựng Nghệ An phát triển bền vững.

Các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phản ánh sai phạm của một số công trình dự án, sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, vi phạm trật tự xây dựng, dự án “treo” kéo dài gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước; phản ánh tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông; ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm do khai thác, chế biến khoáng sản; đề cập một số bất cập trong quản lý hành chính ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm kéo dài...

Các cơ quan báo chí đã có nhiều tin bài phản ánh tinh thần ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông; ngăn chặn, triệt phá buôn bán pháo nổ; buôn bán ma tuý trái phép bảo đảm an ninh, trật tự trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024,...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng thông tin về giải Marathon miền Tây xứ Nghệ - 2024 “về miền sơn cước – chinh phục đỉnh Puxalaileng nóc nhà dãy Trường Sơn”. Giải Marathon miền Tây xứ Nghệ - 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 17-18/02/2024 (tức ngày 8-9 tháng 01 âm lịch) tại thị trấn Mường Xén, xã Mường Ải và xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 16 tuổi trở lên có đủ sức khỏe, không trong thời gian kỷ luật cấm thi đấu của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đều được tham dự giải. Vận động viên tham gia thi đấu ở 04 cự ly (42km, 21km, 10km, 05km) theo điều lệ giải ban hành.

Tổ chức giải Marathon miền Tây xứ Nghệ - 2024 nhằm góp phần lan tỏa môn thể thao chạy bộ đến cộng đồng cũng như bạn bè quốc tế nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân; tăng cường sự đoàn kết, thúc đẩy phong trào luyện tập và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn chạy bộ nói riêng. Đồng thời, giới thiệu cảnh sắc hùng vỹ, nét đẹp truyền thống văn hóa, ẩm thực, con người vùng núi Kỳ Sơn đến tất cả mọi người, góp phần quảng bá và phát triển du lịch cũng như kinh tế địa phương, đặc biệt trong khu vực giáp biên giới; phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bước chạy của các vận động viên sẽ đóng góp một phần nhỏ vào Quỹ áo ấm trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn; công tác chuẩn bị nguồn hàng, các biện pháp bảo đảm giao thông, nhu cầu đi lại của người dân, nhất là công nhân, lao động các khu công nghiệp…

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực nửa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm (theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tháng; tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề năm 2024; tăng cường tuyên truyền những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội để lan tỏa, quảng bá các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội các tháng vừa qua; tích cực hưởng ứng các giải báo chí 2024; tuyên truyền vận động nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện Đề án 06; Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền phương án bảo đảm sản xuất vụ Đông, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất; tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giá rét;…

