Tham dự hội nghị giao ban có lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2023

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo đã thông tin về hoạt động báo chí trong tháng 11/2023. Theo đó, trong tháng 11, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông tin tương đối đầy đủ và kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 11/2023

Trong đó, các cơ quan báo chí đã thông tin đậm nét các hoạt động làm việc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Hoa Kỳ và Nhật Bản; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Báo chí cũng đã thông kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, việc triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, báo, đài cũng đã đề cập đến hệ lụy của việc chậm tiến độ triển khai của các dự án thủy điện; doanh nghiệp nợ thuế gia tăng; tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của một số tuyến đường giao thông; ô nhiễm môi trường do trang trại lợn, nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm do khai thác, chế biến khoáng sản, sạt lở; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; giá cả thị trường nhà chung cư, bất động sản trầm lắng; đề cập một số bất cập trong quản lý hành chính ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm kéo dài.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá hoạt động phối hợp giữa ba cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; đánh giá hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, năm 2023, các cơ quan báo chí đã vào cuộc tích cực, đồng bộ cùng với tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 và công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Nhà báo Quang Tiến – Phóng viên Thường trú VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá cao công tác giao ban báo chí của tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác này; các nhà báo, phóng viên còn trực tiếp vận động, kêu gọi hỗ trợ và đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhất là vào thời điểm thiên tai, bão lũ. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và các cơ quan báo chí ngày càng gắn kết; chia sẻ để việc cung cấp thông tin kịp thời và chính xác.

Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh luôn đồng hành, kịp thời gỡ vướng để giúp cho các nhà báo, phóng viên có điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình tác nghiệp.

Một số ý kiến của nhà báo, phóng viên đề xuất nên có cơ chế phối hợp và đặt hàng giữa tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn.

Định hướng công tác trong tháng 12/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc triển khai trình cấp thẩm quyền Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm (theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Trong đó, tập trung một số nội dung trọng tâm: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kết quả 02 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đã trao đổi về những ý kiến của phóng viên, nhà báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Năm 2024, ngoài những hoạt động chung, thường niên, tỉnh Nghệ An tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang xây dựng Kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về những nội dung quan trọng này.

Trân trọng cảm ơn các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Nghệ An cũng như tham gia tích cực hoạt động thiện nguyện và luôn đồng hành cùng tỉnh nhà trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn