Học viện Biên phòng bỏ xét tuyển 3 tổ hợp, trong đó có C00

Khối sĩ quan biên phòng tập luyện cho đợt diễu binh A80 - Ảnh: Học viện Biên phòng

Ngày 17-11, Học viện Biên phòng thông báo tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026. Việc lựa chọn các tổ hợp được căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn, trong đó phải có môn toán hoặc văn với trọng số tính điểm xét tuyển không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Theo đó, từ năm 2026, học viện chỉ sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm C03 (văn, toán, sử), C04 (văn, toán, địa), D01 (văn, toán, tiếng Anh).

Như vậy so với năm ngoái, nhà trường đã bỏ xét tổ hợp C00 (văn, sử, địa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), C01 (văn, toán, lý).

Theo học viện, điều chỉnh trên là phương án tối ưu và được sự nhất trí của nhiều chuyên gia, khi môn toán và văn được lấy làm gốc trong các tổ hợp xét tuyển, 100% thí sinh đều phải thi tốt nghiệp THPT hai môn thi này.

Trước Học viện Biên phòng, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã công bố dự kiến điều chỉnh bỏ tổ hợp xét tuyển D01 (toán, văn, tiếng Anh) và B00 (toán, hóa, sinh). Trường đại học Công nghệ chỉ giữ các tổ hợp có hai môn chung toán và lý.

Năm ngoái, Học viện Biên phòng tuyển 250 học viên, với ba phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

