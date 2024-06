Học viện An ninh nhân dân tặng quà cho người dân xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác trao quà cho Công an xã Hạnh Dịch.

Vừa qua, Khoa Luật thuộc Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và thăm hỏi, động viên cán bộ Khoa Luật được điều động, tăng cường về Công an xã Hạnh Dịch.

Hạnh Dịch là xã vùng cao biên giới của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với đa số là người dân tộc thiểu số, đời sống, kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Tại đây, Đoàn công tác đã đến làm việc với Công an huyện Quế Phong, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hạnh Dịch, Công an xã Hạnh Dịch để trao đổi về tình hình đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn; thăm hỏi, động viên Đại úy Vũ Gia Hân, nguyên giảng viên Khoa Luật được điều động tăng cường về Công an xã Hạnh Dịch.

Chia sẻ khó khăn với địa phương, Đoàn công tác đã trao tặng 01 máy scan cho Ủy ban nhân dân xã Hạnh Dịch; 01 tivi, 05 ghế đá, 10 triệu đồng và hơn 50 đầu sách phục vụ cho hoạt động chuyên môn và đón tiếp công dân cho Công an xã Hạnh Dịch; tặng quà cho Đại úy Vũ Gia Hân; tặng 170 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo; tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và kinh phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng.

Đoàn công tác trao quà cho Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hạnh Dịch và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bạo lực học đường, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hạnh Dịch.

Đoàn công tác trao quà cho Công an xã Hạnh Dịch và Đại úy Vũ Gia Hân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lô Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Dịch trân trọng cảm ơn Đoàn công tác Học viện đã quan tâm, động viên, chia sẻ những khó khăn với nhân dân và các em học sinh trên địa bàn xã.

Đoàn công tác khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Hạnh Dịch.

Chương trình thiện nguyện của Khoa Luật Học viện An ninh nhân dân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền tải thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia.

Mỗi phần quà được trao tặng góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an các xã biên giới và các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, các em học sinh vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tác giả: Thu Hồng

Nguồn tin: baove.congly.vn