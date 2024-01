Học sinh xứ Nghệ hào hứng trải nghiệm, học tập thực tế với nhiều điểm đến hấp dẫn

Ngoài ra, trải nghiệm giúp học sinh phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; giáo dục lòng yêu nước.

Học sinh Trường THCS Nghi Ân tham quan Đền Chung Sơn – Nam Đàn

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục bên cạnh các hoạt động chuyên môn, trong những năm qua, nhiều trường học tại Nghệ An đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh “học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn”, giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng lực, phẩm chất ở người học. Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, nhiều đơn vị giáo dục tại Nghệ An đã tổ chức triển khai các hoạt động thực tế cho học sinh với nhiều điểm đến ý nghĩa thuộc khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh.

Học sinh mầm non thăm Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Học sinh giao lưu cùng các chú bộ đội; xem và làm theo hướng dẫn gấp quân tư trang

Phòng GD&ĐT TP Vinh, Du lịch PhucGroup và một số Trường học thăm, tặng quà động viên Tết nguyên đán 2024 đến gia đình một số CB, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ cùng phóng viên, Ông Lê Văn Thân – chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Vinh cho rằng: “Hoạt động trải nghiệm thực tế theo kế hoạch dạy và học đến các điểm di tích văn hoá, lịch sử là rất bổ ích, cần thiết. Song đặc biệt hơn, khi nhiều đơn vị giáo dục đã kết hợp cùng doanh nghiệp tổ chức định hướng đến thăm, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ bộ đội đang trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đến xuân về rất ý nghĩa ”.

Học sinh và Hội phụ huynh Trường THCS Nghi Đức tìm hiểu về cố Tổng bí thư Trần Phú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngã 3 Đồng Lộc cũng là điểm đến được nhiều nhà trường, hội Phụ huynh và học sinh lựa chọn

Nhiều đơn vị Lữ hành du lịch đã hợp tác, đầu tư thêm hệ thống dịch vụ vận chuyển để sẵn sàng phục vụ các hoạt động trải nghiệm đang có nhu cầu tăng cao

Bảo tàng Nghệ An với những hoạt động như "Vinh trong ký ức" cũng thu hút nhiều sự quan tâm

Bác Lê Văn Kiện - một phụ huynh có con học THCS tại TP Vinh, Nghệ An tâm sự: “Muốn con cái hiểu được văn hoá lịch sử quê hương đất nước và có lòng tự hào dân tộc, thì những chuyến tham quan về các điểm đến ở quê hương mình sống rất cần thiết. Phụ huynh chúng tôi rất phản đối những chương trình lợi dụng đi du lịch 3-4 ngày của các trường học song hoàn toàn ủng hộ những hoạt động trải nghiệm ngắn ngày tại xứ Nghệ. Nghệ An - Hà Tĩnh với nhiều di tích quốc gia đặc biệt, hàng trăm di tích quốc gia và nhiều điểm đến văn hoá, lịch sử cũng như sinh thái thoải mái cho nhà trường, phụ huynh học sinh lựa chọn.”

Các đơn vị du lịch khảo sát di tích quốc gia đặc biệt Phan Bội Châu

Truông Bồn – “Toạ độ lửa” thời kỳ chống Mỹ cũng là điểm đến được nhiều nhà trường, học sinh lựa chọn

Ngoài điểm đến văn hoá - lịch sử, các chương trình trải nghiệm còn đem đến cho học sinh những kiến thức thực tế về nông nghiệp, trồng trọt

Hòn Mát và cung đường hoa Tây Nghệ cũng nhộp nhịn chào đón các “du khách nhí” trải nghiệm

