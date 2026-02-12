Vừa nghỉ Tết, hai học sinh lớp 3 chết đuối ở sông Đakrông

Hiện trường vụ việc - Ảnh: QUANG HÀ

Chiều 12-2, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, hai em H.M.T. và H.V.Đ.D., cùng 8 tuổi, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp, rủ nhóm bạn ra sông Đakrông để tắm. Hai em không may bị nước cuốn.

Phát hiện sự việc, các bạn đi cùng chạy đi hô hoán, báo tin cho người lớn. Người dân địa phương nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên khi tiếp cận hiện trường, hai em đã chìm dưới sông.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể hai em.

Lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên và chỉ đạo hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Cu - Trưởng thôn Đồng Đờng - cho biết học sinh trên địa bàn vừa bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hai em nhỏ gặp nạn đều là học sinh lớp 3, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lãnh đạo xã Hướng Hiệp có mặt, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: QUANG HÀ

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn