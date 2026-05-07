Học sinh Nghệ An cân nhắc nguyện vọng trong ngày cuối đăng ký thi vào lớp 10

Thận trọng lựa chọn nguyện vọng vào lớp 10

Trường THCS Hà Huy Tập là ngôi trường có chất lượng hàng đầu tại phường Vinh Phú (Nghệ An). Hiện hơn 600 học sinh khối 9 đã cơ bản hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Với kết quả lần thi thử gần nhất đạt trên 27 điểm (3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), em Lê Quỳnh Mai sớm đưa ra quyết định đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, còn nguyện vọng 2 (NV2) vào Trường THPT Hà Huy Tập.

Em cho biết bản thân không thi thử quá nhiều lần, mà chỉ tham gia các đợt thi do trường tổ chức để dành thời gian ôn luyện kiến thức. Thời gian này, em sẽ tập trung hơn vào môn Toán để đạt mục tiêu từ 8,5 – 9 điểm. Hai môn còn lại em khá tự tin vào kiến thức của mình. Quỳnh Mai cho biết em cũng đăng ký thi chuyên tiếng Anh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Bà Hà Lê Hòa Bình – Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập thông tin, qua thống kê, hết học sinh đều đăng ký NV1 và NV2 vào trường công lập. Trong đó có 264 học sinh đăng ký vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; 222 em đăng ký dự thi vào Trường THPT Hà Huy Tập; 59 em đăng ký vào trường THPT Lê Viết Thuật. Có khoảng 10 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường ngoài công lập như: Trường PT Hermann Gmeiner, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Chỉ có 2 em diện phân luồng đăng ký vào trường trung cấp nghề.

Về phía nhà trường, đã tổ chức tư vấn, định hướng lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực học sinh, đồng thời tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho các em trước kỳ thi. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi quá trình học tập, tâm lý của học sinh, qua đó giúp các em tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Tại phường Trường Vinh, Nghệ An, sau lần thi thử với đề chung do phường tổ chức, học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn cũng đã xác định các nguyện vọng đăng ký vào lớp 10.

Tại Trường THCS Bến Thủy, em Quỳnh Chi (lớp 9A) cho biết mình dự kiến đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật. Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 7/5, trong ngày cuối cùng, em cẩn thận xem xét thứ tự xếp hạng điểm thi thử của mình so với học sinh của toàn phường để đưa ra quyết định chính thức.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 9G Trường THCS Bến Thủy cho biết, lớp có 36 học sinh, nhưng đã có 9 em chủ động rút hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 vào trường ngoài công lập. Đây hoàn toàn là lựa chọn của các em sau khi cân nhắc học lực và khả năng bứt phá trong thời điểm nước rút.

“Với những em không chắc chắn đậu vào trường công lập, thì việc đăng ký nguyện vọng 1 vào trường ngoài công lập sẽ được ưu tiên trong xét tuyển, giảm áp lực thi cử. Còn hơn 20 học sinh đăng ký thi tuyển, tôi cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh, nhắc nhở các em không nên đi học thêm quá nhiều, dành thời gian tự rà soát, ôn luyện, củng cố kiến thức. Đồng thời chú ý sức khỏe để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới”, cô Thu Hà chia sẻ.

Cập nhật thông tin chính thống

Việc lựa chọn đăng ký thứ tự các nguyện vọng có vai trò quan trọng, tác động đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh dự thi vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Nghệ An được đánh giá áp lực, căng thẳng do số lượng học sinh lớp 9 tăng hơn 10.000 em so với năm học trước. Riêng khu vực đô thị Vinh tăng 3.000 học sinh lớp 9, trong khi trên địa bàn hiện chỉ có 3 trường THPT công lập (ngoại trừ 2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh).

Vì vậy, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi vào 3 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh), THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh) được đông đảo học sinh, phụ huynh quan tâm, theo dõi.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT, thời hạn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 là từ ngày 22/4 đến hết ngày 7/5. Tuy nhiên, trước thời điểm này, một số thông tin thiếu căn cứ lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang cho phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, trong những ngày cuối đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10, một số thông tin cho rằng, Trường THPT Lê Viết Thuật có số lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 là hơn 3.000 hồ sơ. Trên trang thông tin chính thức, Trường THPT Lê Viết Thuật khẳng định đây là thông tin không chính xác, võ đoán gây tâm lý hoang mang cho học sinh và phụ huynh đang có con chuẩn bị thi lớp 10.

Hiện tại, trường chưa có thông tin về số lượng hồ sơ đăng ký thi vào trường và phụ huynh, học sinh yên tâm về sự lựa chọn của mình.

Trường THPT Lê Viết Thuật cũng cập nhật, thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027. Trước đó, trường được giao 25 lớp 10 với chỉ tiêu 1.125 học sinh, tăng 7 lớp so với năm học trước. Tuy nhiên, hiện trường được giao bổ sung 75 chỉ tiêu, nâng tổng chỉ tiêu lớp 10 năm nay lên 1.200 học sinh. Qua đó góp phần giảm áp lực, mở rộng cánh cửa vào trường công lập cho các em học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Tương tự, trang Fanpage của Trường THPT Hà Huy Tập (Thành Vinh, Nghệ An) cũng phản hồi về tin đồn có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký vào trường. Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định đó là thông tin sai sự thật và không có căn cứ.

Trường THPT Hà Huy Tập cũng thông báo rõ các nội dung, về chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 là 1.200 em. Đây là số lượng chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay (tăng 390 chỉ tiêu so với năm trước), giúp giảm áp lực đáng kể cho học sinh trên địa bàn.

Nhà trường lưu ý thêm, bên cạnh NV1, học sinh cũng có cơ hội tại NV2, với quy trình xét tuyển mới công khai, minh bạch theo đúng quy định của Sở GD&ĐT Nghệ An. Cùng với chủ trương của Sở không cho phép chuyển trường như những năm trước (chỉ được chuyển trường do chuyển nơi ở) và quản lý chặt chẽ việc sử dụng xe máy, xe máy điện nên các em nên chọn trường gần nhà thuận lợi cho việc học tập.

"Nhà trường kêu gọi quý phụ huynh và các em học sinh cần tỉnh táo, chỉ cập nhật thông tin từ các kênh chính thống của Sở GD&ĐT và của nhà trường. Hãy giữ vững tâm lý, tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới", ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trường THPT Kim Liên (Nghệ An) liên tục cập nhật thông tin về chỉ tiêu, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, điểm trúng tuyển vào lớp 10 những năm gần đây; cách thức xét NV1, NV2 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT để phụ huynh, học sinh kịp thời nắm bắt.

Trái với các trường ở vùng đô thị Vinh, số lượng thí sinh dự thi hàng năm cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu, thì các trường vùng ven, tỷ lệ này không chênh lệch quá nhiều. Cập nhật đến sáng ngày 7/5, Trường THPT Kim Liên có 645 hồ sơ/540 chỉ tiêu. Áp lực tuyển sinh không quá lớn, nhưng học sinh cũng cần nỗ lực trong học tập, ôn thi để đạt nguyện vọng của mình.

Nhà trường cũng đăng thông tin về các môn học bắt buộc/tự chọn, chuyên đề học tập, phương án bố trí tổ hợp môn học để học sinh, phụ huynh chủ động tìm hiểu, nghiên cứu khi chuẩn bị bước sang giai đoạn giáo dục mới.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn