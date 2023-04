Học sinh lớp 4 suýt bị chở đi 'thăm bố bị nạn', các trường Đà Nẵng cảnh báo khẩn

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - nơi xảy ra vụ việc người lạ tới cổng trường dụ dỗ học sinh - Ảnh: B.D

Trong thông cáo gửi Tuổi Trẻ Online, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết ngay sau khi báo đăng bài phản ánh việc học sinh bị người lạ tới cổng trường phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe để "chở tới bệnh viện nơi bố mẹ bị tai nạn", sở đã làm việc với Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu.

Báo cáo từ nhà trường cho thấy vào chiều 28-3, một học sinh lớp 4/7 Trường Nguyễn Văn Trỗi bị đối tượng lạ tới cổng trường và nói là ba của học sinh này bị tai nạn.

Người này bảo học sinh đi cùng để thăm ba tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên do được các thầy cô, gia đình cảnh báo từ trước nên học sinh này không nghe lời.

Đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ và nói rằng sẽ cho bóng bay nhưng học sinh vẫn cương quyết từ chối.

Tối 29-3, học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe. Ngay lập tức phía gia đình đã gọi điện báo cho giáo viên chủ nhiệm.

Tới sáng 30-3 thì giáo viên báo cáo toàn bộ sự việc cho nhà trường.

Sau khi kiểm tra, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có thông tin phổ biến, yêu cầu toàn bộ cán bộ và giáo viên, nhân viên nâng cao cảnh giác.

Giờ tan học, nếu học sinh nào chưa được đón thì học sinh phải ngồi đợi ở ghế đá trong sân. Tuyệt đối không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với người lạ, không cung cấp thông tin về ba mẹ, số điện thoại gia đình và không đi theo người lạ.

Tin nhắn cảnh báo người lạ tới trường dụ dỗ học sinh được Trường Nguyễn Văn Trỗi phổ biến cho phụ huynh - Ảnh: B.D.

Cũng theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, vụ việc đang được nhà trường phối hợp với công an xác minh, xử lý.

"Giáo dục học sinh không tiếp xúc, không nghe lời, không nhận quà, thức ăn, đồ chơi của người lạ; giữ khoảng cách với người lạ… là một trong những nội dung quan trọng trong kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học thường xuyên nhắc nhở học sinh.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu.

Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, công an địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã chuyển link bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Online đến các đơn vị, trường học để tuyên truyền, cảnh báo phụ huynh, học sinh đề cao cảnh giác" - Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông tin.

Tác giả: Thái Bá Dũng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ