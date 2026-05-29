Ba cháu nhỏ nghi bị điện giật trong bể bơi trường học

Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 28/5 tại bể bơi dịch vụ trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Du (xã Quảng Hà).

Vào thời điểm này, bể bơi có 5 cháu nhỏ đang tắm, bất ngờ các cháu: Nguyễn Đức T. (SN 2013), Nguyễn Đức P. (SN 2017, cùng trú xã Quảng Hà) và cháu Nguyễn Thiên C. (SN 2017, trú xã Ba Chẽ) đang bơi thì bị đuối nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi vụ việc xảy ra, ông Vi Đình Minh (SN 1963, trú xã Quảng Hà) là chủ thầu dịch vụ bể bơi cùng một số người phát hiện, đã đưa các nạn nhân lên bờ sơ cứu và chuyển tới Bệnh viện Móng Cái cơ sở 2 cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Hà phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra và xử lý vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện khu vực mái tôn che nắng có dòng điện chạy qua các cột trụ kim loại, khi dùng bút điện kiểm tra thì thấy có hiện tượng điện rò rỉ vào bể bơi.

Bể bơi nằm trong khuôn viên trường học nghi bị rò điện từ khu vực mái che.

Theo chứng cứ thu thập tại hiện trường và thông tin thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân đuối nước có thể do bị điện giật khi đang tắm trong bể bơi.

Hiện sức khỏe nạn nhân Nguyễn Thiên C. đã cơ bản ổn định, riêng các em Nguyễn Đức T. và Nguyễn Đức P. vẫn trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Công an xã Quảng Hà đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.vn