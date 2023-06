Học sinh lớp 1 Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô sau khi đi dã ngoại cùng lớp

Dạy trẻ một số kỹ năng cơ bản khi chẳng may bị kẹt trên xe là điều vô cùng quan trọng Thông tin trên Tuổi Trẻ, theo một nghiên cứu của Trường Đại học Arizona (Mỹ), nhiệt độ bên trong xe khi không hoạt động có thể lên đến 47 độ C, thậm chí lên đến hơn 75 độ C nếu trong những ngày trời nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý, nhiệt độ này đạt được chỉ 1 giờ kể từ khi xe ngừng hoạt động. Lúc này không chỉ trẻ em mà người lớn cũng có thể gặp nguy hiểm nếu bị nhốt kín trên xe. Theo trang USA Today, điều quan trọng nhất phụ huynh cần cho trẻ biết là việc ở lại trên xe khi đã dừng hoạt động và đóng kín là rất nguy hiểm và có thể gây chết người nhanh chóng vì ngạt khí và nhiệt độ tăng. Trên thực tế, nhiều cha mẹ quên dạy trẻ điều căn bản này, khiến không ít bé cứ nghĩ mình có thể ở lại cả ngày trên xe mà không bị sao cả. Chỉ khi các bé nhận thức trên xe kín và không hoạt động là nguy hiểm, các em mới tự giác bảo vệ chính mình. Tiếp đó, cần dạy con bình tĩnh bởi trong không gian kín và oxy có hạn, việc la hét hay khóc lóc chỉ làm trẻ mất sức nhanh hơn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Bước kế tiếp, dạy trẻ mở cửa xe. Trong trường hợp bị bỏ quên trên xe, trẻ cần mở thử tất cả các cửa bởi nhiều trường hợp có cửa chưa đóng hẳn. Cửa xe tài xế cũng là nơi đáng lưu tâm. Ở nhiều loại xe, cửa xe tài xế vẫn có thể mở được từ bên trong. Ở một số loại xe khác, khi cố ý mở cửa mà không có chìa, xe tự động mở còi chống trộm, điều này cũng gây chú ý cho mọi người xung quanh. Với những xe đời cũ có cửa sổ mở bằng tay, việc thử dùng sức mở các cửa này cũng là một cách có thể giúp trẻ thoát thân. Trường hợp không thể mở cửa, hãy dạy trẻ tìm xem trong xe có những vật dụng có thể liên lạc với bên ngoài không, như điện thoại. Trẻ em trong thời đại công nghệ hiện nay thường biết sử dụng điện thoại từ rất sớm, do đó nếu có điện thoại trong tay, khả năng các em liên hệ được với ba mẹ, hay những số điện thoại khẩn cấp để thoát ra ngoài là rất cao. Nếu không, hãy dạy con sử dụng bất kỳ vật dụng nào trong xe để gây chú ý. Hướng dẫn con lên ngồi trước chỗ ghế tài xế bởi nơi đó có tầm nhìn thoáng nhất, có thể dễ dàng thu hút sự chú ý. Trẻ cũng có thể thử bấm còi xe, bởi một số loại xe, còi xe vẫn hoạt động dù xe đã bị khóa. Cuối cùng, hướng dẫn bé búa thoát hiểm và những dụng cụ có thể sử dụng để phá cửa sổ. Đây là "hạ sách" bởi sức của các bé có thể không đủ để làm việc này, tuy nhiên vẫn có thể thử khi tất cả mọi cách vẫn không thể thoát ra. Dù sao, việc đập cửa bằng búa thoát hiểm cũng gây tiếng động chú ý cho mọi người xung quanh. Ngoài ra, cần hướng dẫn bé tìm nước và thức ăn có sẵn trên xe, để giữ cho bản thân không bị mất sức khi tìm cách thoát ra ngoài.