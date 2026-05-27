Chỉ vì một đặc điểm này, Thân Thúy Hà bất ngờ bị yêu cầu xét nghiệm ma túy: Phản ứng của người đẹp khiến dân mạng "cười nghiêng ngả"

Thân Thúy Hà đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân sau khi bị nhiều cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra ma túy giữa thời điểm showbiz Việt liên tục xuất hiện những tin đồn liên quan đến chất cấm.

Theo chia sẻ của Thân Thúy Hà, cô cho rằng việc nghi ngờ nghệ sĩ một cách vô căn cứ đang trở thành "phong trào" trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên viết: "Mấy đứa có phong trào hay định kiến với giới nghệ sĩ cũng được, nhưng phải nhìn người nào có dấu hiệu gì liên quan một chút để nghi ngờ".

Thân Thúy Hà bảo mắt cô trợn ngược do đóng vai ác thôi.

Cô hài hước chia sẻ: "Thứ nhất, chị nghèo đi làm đầu tắt mặt tối quanh năm để nuôi con ăn học, mẹ già ở quê, một dàn cháu sống chung nhà, lo ăn còn không đủ.

Thứ 2, chị mập chứ không có xanh xao ốm nhách (mắt trợn ngược do chị đóng vai ác thôi).

Cô hài hước chia sẻ thêm: “Tôi già rồi, đi còn không nổi, đau nhức mỏi toàn thân, người toàn dầu nóng, salonpas. Tôi có mỗi niềm vui sáng uống ly cà phê sữa, ăn kiêng toàn khoai đậu luộc mà nghĩ sao hỏi tôi đi xét nghiệm ma túy chưa? Tôi già mà cũng không tha, ác với tôi ghê”.

Phản ứng thẳng thắn của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả.

Dòng trạng thái của Thân Thúy Hà bày tỏ về việc test ma túy.

Không riêng gì Thân Thúy Hà, nhiều sao Việt cũng bất ngờ bị nhắc tên trên mạng xã hội, phải lên tiếng làm rõ.

Trong đó, ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Tuấn Hưng, Quách Tuấn Du thực hiện việc kiểm tra sức khỏe để chứng minh.

Ca sĩ Lệ Quyên thì bày tỏ bức xúc khi có người khuyên nên đi test ma túy.

Còn "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh hài hước nói trong clip: “Không ai có quyền bắt người khác đi xét nghiệm ma túy, trừ cơ quan chức năng các bạn ơi. Bây giờ mà Trinh đi kiểm tra, chắc ra toàn rau, măng tây, khoai lang, hột mít không à”.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

