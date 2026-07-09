"Hoàng tử màn ảnh Việt": Tuổi 45 vẫn độc thân, nhan sắc bị thời gian lãng quên

"Hoàng tử màn ảnh Việt"

Ra mắt năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình. Chuyện tình giữa Trúc (Tăng Thanh Hà) - cô gái bán sách cũ mồ côi và Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) - chàng công tử giàu có, lạnh lùng nhưng si tình đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Việt thời điểm đó.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc.

Nếu Tăng Thanh Hà là linh hồn của bộ phim thì Lương Mạnh Hải chính là nhân tố tạo nên sức hút cho nhân vật Bảo Nam. Nhờ ngoại hình sáng, phong thái thư sinh và khả năng ăn nói lưu loát, Lương Mạnh Hải bén duyên với điện ảnh vào đầu những năm 2000.

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, anh từng là nhà báo và tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Việt.

Sau thành công của bộ phim, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc,Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương... Không chỉ diễn xuất, Lương Mạnh Hải còn thử sức với vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

Lương Mạnh Hải từng là một trong những gương mặt đình đám của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV.

Giai đoạn 2008-2014 được xem là thời kỳ đỉnh cao của nam diễn viên sinh năm 1981. Anh được khán giả ưu ái gọi là "hoàng tử màn ảnh Việt" bởi hầu hết các dự án tham gia đều tạo được tiếng vang.

Tình bạn bền chặt của cả hai nhiều năm qua nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh sự nghiệp, Lương Mạnh Hải còn được biết đến là một trong những người bạn thân thiết nhất của Tăng Thanh Hà. Hai người quen nhau từ khi cùng đóng Bỗng dưng muốn khóc và duy trì tình bạn suốt gần hai thập kỷ. Dù "ngọc nữ" hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ trong những dịp đặc biệt. Tình bạn bền chặt của cả hai nhiều năm qua nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả.

Tuổi 45 vẫn độc thân, đời tư kín tiếng

Ở tuổi 45, nam diễn viên vẫn chưa lập gia đình, khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh từng cho biết bản thân không quá áp lực chuyện kết hôn mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Với Lương Mạnh Hải, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với hôn nhân.

Nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Ảnh: FBNV.

Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải ít xuất hiện trước công chúng hơn, chuyển hướng sang công việc sản xuất và đạo diễn phim. Thời gian qua, Lương Mạnh Hải nhận được nhiều tình cảm khi tập trung làm sáng tạo nội dung. Những video mà anh chia sẻ quan điểm vừa sắc sảo, vừa vui nhộn về nhiều vấn đề trong cuộc sống được yêu thích, thu về lượng xem lớn.

Diễn viên Lương Mạnh Hải hiện tập trung làm sáng tạo nội dung.

Lương Mạnh Hải như bị thời gian bỏ quên vì nhan sắc vẫn trẻ trung dù đã ở tuổi 45. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 45, anh vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Mỗi lần xuất hiện, anh đều nhận được nhiều lời khen vì gần như không thay đổi nhiều sau gần 20 năm. Gương mặt thư sinh cùng phong cách thời trang trẻ trung khiến nhiều người nhận xét Lương Mạnh Hải là một trong những nghệ sĩ "bị thời gian bỏ quên" của showbiz Việt.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn