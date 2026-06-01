Nam ca sĩ từng 3 lần được vinh danh đẹp nhất thế giới, tuổi 38 sống độc thân trong biệt thự triệu đô

Là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất showbiz Việt suốt gần 20 năm qua, Noo Phước Thịnh ghi dấu với ngoại hình điển trai, phong cách trình diễn cuốn hút cùng loạt hit đình đám.

Ở tuổi U40, nam ca sĩ vẫn giữ sức hút bền bỉ, thường xuyên xuất hiện ở các chương trình lớn và có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với biệt thự sang trọng tại Tp.HCM, xe sang cùng khối tài sản "không phải dạng vừa".

Dù sự nghiệp thành công và có cuộc sống sung túc, Noo Phước Thịnh hiện vẫn độc thân. Nam ca sĩ từng chia sẻ mong muốn có con để cảm thấy bản thân trưởng thành và sống trách nhiệm hơn, song chưa nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn.

Noo Phước Thịnh sở hữu biệt thự, xế hộp giá trị. Ảnh: Đông Hoàng.

Ở tuổi U40, nam ca sĩ được xem là một trong những gương mặt trẻ kiếm tiền giỏi nhất showbiz Việt hiện nay. Noo Phước Thịnh sở hữu hai chiếc ôtô thuộc dòng Audi và BMW, mỗi chiếc có giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Nam ca sĩ hiện sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 22 tỷ đồng nằm tại khu dân cư ở Quận 2, Tp.HCM. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông nâu gỗ và trắng chủ đạo, mang cảm giác sang trọng nhưng không phô trương.

Từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây ấn tượng bởi phần mặt tiền tối giản, chỉn chu với những đường nét vuông vức hiện đại. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, tổng thể ngôi nhà vẫn toát lên cảm giác đắt đỏ và tinh tế đúng với phong cách của chủ nhân.

Bao quanh nhà là khoảng sân vườn được chăm chút cẩn thận với nhiều cây xanh, tạo nên không gian thư giãn riêng tư giữa thành phố đông đúc. Đây cũng là một trong những góc Noo thường dùng để chụp ảnh hoặc đón không khí dịp lễ Tết.

Bên trong biệt thự của Noo Phước Thịnh. Ảnh: Đông Hoàng.

Bước vào bên trong, không gian phòng khách gây chú ý bởi cách phối màu hài hòa và bố trí nội thất có gu. Nam ca sĩ lựa chọn kiểu thiết kế mở, hạn chế vách ngăn giữa các khu vực nên tổng thể căn nhà luôn rộng rãi và thoáng mắt.

Phòng khách sử dụng sofa với hai gam màu đối lập là xanh đen và nâu, tạo điểm nhấn thị giác nhưng không hề gây rối mắt. Ở trung tâm là bàn trà tròn đồng bộ màu sắc, kết hợp thêm thảm lông giúp không gian thêm phần sang trọng và ấm cúng.

Một chi tiết khác khiến nhiều người chú ý là chiếc gương cỡ lớn được đặt trong khu vực sinh hoạt chung. Nhờ thiết kế mở và ánh sáng tự nhiên, căn phòng càng có cảm giác rộng và hiện đại hơn. Đây cũng là nơi Noo Phước Thịnh thường tụ tập bạn bè trong showbiz đến ăn uống, trò chuyện mỗi dịp rảnh rỗi.

Ngay cạnh phòng khách là khu bàn ăn được nhiều netizen nhận xét là một trong những góc đẹp nhất biệt thự. Chiếc bàn dài với mặt đá vân sang trọng kết hợp dàn ghế cam nổi bật tạo cảm giác vừa hiện đại vừa có chút nghệ thuật. Không gian từ phòng khách đến bàn ăn cũng liền mạch với nhau, giúp tổng thể căn biệt thự càng thêm thoáng đãng.

Khu vực bếp của Noo Phước Thịnh được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Tông trắng được sử dụng làm màu nền chính, tạo cảm giác sạch sẽ và sáng sủa.

Để tránh sự đơn điệu, nam ca sĩ khéo léo nhấn nhá thêm các chi tiết nội thất màu xanh rêu, giúp tổng thể không gian trở nên thú vị và hiện đại hơn. Cách phối màu này cũng khiến căn bếp mang cảm giác trẻ trung, đúng với tinh thần chung của ngôi nhà. Nam ca sĩ cũng bố trí khu vực phòng thờ riêng với nội thất gỗ màu nâu dịu mắt, sang trọng và ánh đèn vàng ấm áp.

Là một nghệ sĩ có phong cách thời trang chỉn chu, nam ca sĩ sở hữu lượng lớn quần áo, phụ kiện và đồ hiệu được sắp xếp ngăn nắp trong hệ tủ lớn. Không gian phòng thay đồ tiếp tục theo đuổi phong cách hiện đại, tối giản nhưng toát lên cảm giác cao cấp nhờ cách bài trí tinh gọn và đồng bộ.

Trong đời sống cá nhân, Noo Phước Thịnh còn được biết đến với phong cách thời trang chỉn chu, thường sử dụng những phụ kiện có giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn giữ sự tiết chế, tinh tế. Anh dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe và giữ cân bằng cảm xúc.

Không chỉ sở hữu khối tài sản lớn, nguồn thu nhập của Noo Phước Thịnh cũng được đánh giá ở mức hàng đầu trong giới nghệ sĩ. Với hình ảnh chuyên nghiệp, không vướng ồn ào, anh là gương mặt được nhiều nhà sản xuất gameshow "chọn mặt gửi vàng". Mức cát-sê khi ngồi "ghế nóng" của anh dao động từ 500 triệu đồng cho đến tiền tỉ.

Ngoài ca hát, Noo Phước Thịnh còn là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu săn đón. Chỉ riêng một bộ ảnh quảng cáo có sự góp mặt của anh đã có thù lao hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các hợp đồng quảng cáo trên truyền hình và mạng xã hội xuất hiện dày đặc giúp anh mang về nguồn thu nhập ổn định, có thời điểm lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Cát-sê biểu diễn của Noo Phước Thịnh cũng ở mức cao so với mặt bằng chung. Một đêm diễn của anh, cát-sê có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Anh được đánh giá là một trong những ca sĩ có năng lực tài chính mạnh đáng nể của showbiz Việt.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì được sức hút riêng nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ít scandal và sự nghiêm túc với nghề. Chính điều đó giúp Noo Phước Thịnh không chỉ có vị trí vững chắc trong showbiz mà còn xây dựng được cuộc sống sung túc đáng mơ ước trong căn biệt thự triệu đô giữa Tp.HCM.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn