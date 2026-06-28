Nữ NSƯT đình đám 1 thời là mẹ đơn thân: U60 giàu có, chọn cuộc sống độc thân, giản dị

Giọng ca cải lương hàng đầu miền Bắc, "cặp bài trùng" với Xuân Hinh

Trong làng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Thanh Thanh Hiền từng là cái tên nổi bật suốt nhiều thập niên. Nữ NSƯT Thanh Thanh Hiền (SN 1969), tại Hà Nội, tên thật là Phạm Thị Thu Hiền, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ chị là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa, vì vậy từ nhỏ Thanh Thanh Hiền đã sớm tiếp xúc với sân khấu. Chỉ mới 5-6 tuổi, chị đã theo mẹ đi hát và bắt đầu đứng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Thanh Thanh Hiền thời trẻ.

Những năm 1990 được xem là giai đoạn hoàng kim của Thanh Thanh Hiền. Khi đó, chị được đánh giá là một trong những giọng ca cải lương hàng đầu miền Bắc, đồng thời là nghệ sĩ giành nhiều huy chương vàng tại các hội diễn sân khấu.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, khả năng chuyển giọng linh hoạt cùng phong cách diễn xuất giàu cảm xúc, Thanh Thanh Hiền nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Lan và Điệp, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn hay Mùa tôm.

Không chỉ thành công với cải lương, nữ nghệ sĩ còn thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ca trù, chầu văn và cả hài kịch. Nhờ sự đa năng này, tên tuổi Thanh Thanh Hiền ngày càng được công chúng biết đến rộng rãi.

Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh là đôi bạn thân thiết cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Sở hữu nhan sắc mặn mà, duyên dáng, giọng hát ngọt ngào, đi vào lòng người cùng lối diễn xuất lôi cuốn, Thanh Thanh Hiền từng kết hợp với nghệ sĩ Xuân Hinh, tạo nên nhiều vở hài kịch danh tiếng, đem lại cho khán giả những tiếng cười và bài học sâu cay. Họ được mệnh danh là "cặp bài trùng" đình đám trên sân khấu một thời.

Nói về mối duyên nghệ thuật với người bạn Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền cho biết cả hai đã gắn bó mấy chục năm thông qua những nhân vật diễn cùng nhau.

"Tôi với nghệ sĩ Xuân Hinh là đôi bạn quý vì đã trải qua thời gian và nhân vật chúng tôi thể hiện. Đó là những nhân chứng lịch sử cho tình bạn của chúng tôi. Trong cuộc sống, người mà anh Xuân Hinh hay trò chuyện, chia sẻ có lẽ là tôi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trong phim Mùi phở. Ảnh: ĐPCC.

Ngoài sân khấu, Thanh Thanh Hiền còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Gần đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền gây chú ý khi góp mặt trong phim Tết Mùi phở.

U60 giàu có, tận hưởng cuộc sống bình yên

Tài sắc và thành công nhưng NSƯT Thanh Thanh Hiền lại lận đận về đường tình duyên. Chị từng trải qua 2 lần kết hôn, nhưng đều không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Thời đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, Thanh Thanh Hiền kết hôn với một nghệ sĩ đàn bầu. Họ có với nhau hai cô con gái xinh đẹp, tài năng. Tuy nhiên, sau 10 năm, hôn nhân của Thanh Thanh Hiền tan vỡ. Đến năm 2014, khi đã ở tuổi 46, Thanh Thanh Hiền quyết định đi bước nữa với ca sĩ Chế Phong. Nhưng rồi, cặp đôi cũng ly hôn sau 7 năm chung sống.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cùng 2 con gái.

Sau những đổ vỡ, chị chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, dành phần lớn thời gian và tâm sức để nuôi dạy các con trưởng thành. Ở tuổi 57, Thanh Thanh Hiền cho biết chị vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và tình cảm từ những người xung quanh. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ luôn khéo léo từ chối bằng cách chia sẻ rằng mình đã có người yêu, vì thế không thể đáp lại những tình cảm ấy.

Thanh Thanh Hiền hiện sở hữu nhiều bất động sản, cuộc sống giàu có. Căn nhà vườn của chị tại Sóc Sơn (Hà Nội) có diện tích lên đến vài nghìn mét vuông, được phủ xanh bởi nhiều loại cây ăn quả và cây cảnh.

Nhà vườn của nữ nghệ sĩ ở Sóc Sơn.

Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho chăm cây cối, vườn tược.

Bên cạnh khu nhà vườn này, nữ nghệ sĩ còn sở hữu một căn nhà khác nằm trên phố Đào Tấn (Hà Nội). Trước đây, chị cũng từng là chủ một phòng trà đặt tại khu vực trung tâm quận Ba Đình. Dù có trong tay nhiều bất động sản, Thanh Thanh Hiền vẫn khiêm tốn và chưa bao giờ tự nhận mình là người giàu có trong lĩnh vực này.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Thanh Thanh Hiền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ đẹp căng tràn bất chấp thời gian.

Bước sang tuổi 57, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được làn da mịn màng, nụ cười duyên dáng cùng thần thái trẻ trung khiến khán giả bất ngờ mỗi lần xuất hiện. Nhiều người nhận xét nhan sắc của chị ngày càng đằm thắm, thậm chí còn như "lão hóa ngược".

Nữ nghệ sĩ hiện chọn cuộc sống độc thân, tận hưởng những niềm vui giản dị.

Sau những biến cố tình cảm, Thanh Thanh Hiền lựa chọn cuộc sống độc thân, giản dị, bình yên. Nếu không đi diễn, nữ nghệ sĩ nói bản thân "giống như một người bình thường" vì: "Tôi đi cà phê với bạn, đi chợ và nấu ăn. Đặc biệt, tôi rất thích nấu nướng".

Hai con gái của Thanh Thanh Hiền đều trưởng thành, trong đó con gái lớn học ngành khoa học máy tính ở Mỹ, còn con gái út sớm bộc lộ năng khiếu và theo đuổi nghệ thuật như mẹ.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn